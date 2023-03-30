反駁「消費」風波 強調冇做錯嘢 驚爆有圈中新對象

■Winka由做獨立歌手到參加《全民造星IV》，再到加入COLLAR，Calvin一直陪伴她追夢。

■Winka認為網民批評關乎人格問題，決定發長文回應。

■Winka在IG限時動態轉發了一篇散文，被網民鬧「消費」前度。

■「消費」風波後，Winka公開跟Calvin對話內容，力證兩人再見亦是朋友。

■《一手造成》是Winka向Calvin道歉之作，截稿前MV點擊已逾61萬。

■早前Winka與So Ching舉行音樂會（左圖），身為歌迷會會長的Calvin（紅圈示）亦有到場支持。

COLLAR成員Winka（陳泳伽）單飛出新歌《一手造成》，歌曲內容是向前度道歉，Winka講到明主人翁是去年6月分手，拍拖6年的歌迷會會長Calvin Tam，因而被網民轟「消費」前度，Winka難頂人格被質疑出po反擊，愈講愈衰更慘被圍攻。Winka一直透露「步伐不一致」是分手原因，原來分手真相是跟前度做人冇目標有關，sell坦蕩蕩的Winka更自爆有了解中對象，希望訪問出街後，Winka的社交平台安好啦。採訪：杜杜 攝影：Stanley 形象：Exactly the Sam髮型：Taurus Lee 化妝：Percy Shing 服裝：Harvey Nichols Hong Kong、APM MonacoWinka認為做音樂的好處，就是將講不出口的事，透過音樂表達，如新歌就是想向前度道歉，「我好鍾意說教，令對方辛苦，有啲說話會hurt到佢，例如我會話『點解你個人咁冇目標』，佢的確係嗰個狀態，我好想提佢，試過好多方法，但係佢get唔到，不過諗返轉頭我係咪需要講呢？其實唔需要，有啲責任我唔需要take，take咗自己又做咗衰人又傷害咗佢。」去年已搬離同居愛巢Winka坦言跟Calvin分手的導火線跟她入行有關，「入行後佢冇辦法陪我工作，我做訪問、我好攰佢唔喺隔籬，佢唔知道我有幾攰，有幾唔開心，佢本身唔算係主動嘅人，佢心靈層面嘅安慰好叻，但係有時我太攰未必會主動講，佢又未必會主動問，就生疏囉！」不過她強調兩人是和平分手，「好似o依家咁傾偈deep talk，去到最尾就分開，佢都唔想迫切我，亦覺得要有多啲空間再成長。其實上年對我打擊都幾大，團嘅嘢同私事，眼利嘅都會知我開live背景係轉咗，因為我搬咗地方。」暗示早已搬離同居愛巢。對於結束6年情，Winka也覺得好可惜，但想通了就釋懷，「我哋o依家呢種朋友同家人嘅關係，其實係最永久，唔會再有分開，彼此最了解，有咩事依舊可以去講，你會話我聽你嘅角度，有咩都可以同我分享，我係唔會缺席，但唔再係枕邊人囉！我哋唔係好緊密聯絡，但佢陪咗我一齊追夢咁耐，我一啲好重要嘅event，如之前同So Ching（蘇芷晴）個音樂會，佢都想嚟見證，我都好歡迎，開心佢出現。」再拍拖唔會即刻公開Winka作為藝人無懼公開感情事，「o依家啲後生仔女好慣性喺社交平台分享自己嘅嘢，我本身性格比起同齡嘅人更加赤裸裸、坦蕩蕩，所以我會覺得OK，感情有合有分，唔係咩錯事，加上我冇做錯嘢，點解要怕講出嚟啫！有時愈唔講愈多空間畀人幻想，反而講咗你唔使再追問，觀眾知道咗，我都可以好好咁生活落去。」本身多異性朋友的她，更不會避忌跟異性單獨約會，「嗰啲異性朋友真係識咗好耐，10年8年咁，會單獨食飯、攀石同喺海傍傾偈，我唔避忌㗎，出嚟都唔戴口罩。」坦蕩蕩的Winka更公開已有了解中對象，對方更是半個圈中人，「佢想向呢方面（娛圈）發展，好想做但現實未必會做，所以一半半囉！都係識咗好耐嘅朋友，因為識咗咁耐先至更加要謹慎處理，唔好咁快有結論，關係係慢慢發現、發掘同培養，會好過一鍾意就一齊，嚟得快亦都走得快。」不過她就算正式拍拖，今次不打算即刻公開對方身份，「公開對佢唔公平，唔係人人都接受到，我6年嗰個ex佢接受到我會公開，加上唔想俾人感覺我哋一齊咗，但係可能半年又分開，反而真係好穩定先同大家介紹呢個人，有少少似大眾就係我家長。」若然在街被歌迷見到拍拖，她亦不會隱瞞，「我唔會喺傳媒面前話呢個人係我男朋友，如果大家喺街撞到我，我唔會否認，同埋我咁樣鬆手好hurt嘛！」