森美稱戴祖儀太搞笑 破壞歌手形象

森美、戴祖儀、賴彥妤、王嘉慧及魏韵芝出席無線節目《LAW霸女神》記者會，森美形容戴祖儀在節目擔當搞笑角色，演趣劇入型入格，但擔心她的歌手形象受損，笑指她可以做尹光及朱咪咪接班人。祖儀稱圈中少有她這類歌手，演戲與唱歌都鍾意，她相隔一年將推出自己創作的單曲。



森美笑說：「擔心佢哋4個，又靚又叻點搵男朋友，我得一個仔，啃唔晒4個。(有無朋友介紹？)有都介紹畀阮小儀及麥美恩先，她們4個要靠自己。」問祖儀有沒有追求者？她笑言追求者排隊排到長洲，不過仍然尋覓中，寧缺莫濫；森美搞笑說回家同老婆生多幾個仔給她們。