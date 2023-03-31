大讚Ivy So首做女一演得實淨 梁祖堯獲邀製作電影：唔熟唔想霸住資源

■阿祖跟多位台前幕後都認識，日日開工似跟好朋友敍舊。

■阿祖在《和解在後》，飾演巿儈「調和中心」老闆Cliff。

■阿祖讚身為女主角的Ivy好淡定，亦清楚自己定位。

■Sica的大愛表現，令阿祖好感動，大讚抵錫。

■阿祖最近推出食譜《空肚煮宵夜》，集合由網民選出66個《空肚講宵夜》的美食。

■跟卓韻芝（下列右）合作舞台劇後，兩人再合作主持ViuTV真人騷《初戀Action》，以比賽形式重演藝人初戀。

梁祖堯拍完《繩角》已愛上拍劇，在新作《和解在後》中飾演巿儈「調和中心」老闆Cliff，阿祖大讚今次拍得更開心，因為好多演員都跟他有特別關係。鍾意拍劇的他，原來有人搵他做埋製作人，不過他還是最愛舞台，寧願留給等機會的同業。採訪：杜杜 服裝：New Balance阿祖形容拍《和解》就如跟好朋友敍舊，導演駱子康早於港台節目合作過，而且是同住一條村的街坊；另一導演兼男主角趙善恆雖是初合作，但一見如故好啱傾，連拍衝突戲都唔使就住，「因為大家信任對方，唔需要留底線驚拮到你。」而谷德昭又與老友谷祖琳是叔侄關係，阿祖經常參與他們的家庭聚會，跟谷導似家人一樣；仲有認識20年的岑珈其和演藝師妹袁綺雯；加上《全民造星IV》兩個女Ivy（蘇雅琳）和 Sica（何洛瑤），所以阿祖每日開工都超開心。讚IvySica表現稱職好叻女阿祖讚Ivy及Sica表現超級好，「佢哋好努力又認真，準備充足但唔係死記，改句對白都唔得，佢哋好活，第一次拍劇真係好叻女。」阿祖又大讚首做女一的Ivy夠淡定，清楚自己位置，「佢知道故仔入面代表緊邊種人，演得好實淨。」Sica本性癲喪得來又可愛，劇中可以盡情發揮，還肯為拍檔犧牲瞓覺時間，「我哋9點開工，但化妝整頭就係得咁多工作人員，佢永遠唔介意5點起身做最早嗰個，好大愛。」雖然阿祖覺得拍劇好玩，但兩次拍劇都因為疫情令舞台劇延期才有時間，相信未來要兼顧兩邊會較難，他又稱曾獲邀製作電影和劇集，但均被他婉拒，「真係唔係我熟識嘅語言，我寧願留畀等緊呢個機會好耐嘅人，我唔想霸咗而做得唔好，我有故事想講梗係喺舞台講啦！知道喺拍攝行業，好多製作人等緊機會好耐，如果因為近排爆啲有人搵你，我覺得對唔住嗰啲等緊機會嘅人，喺呢行你攞咗個資源，就代表有人冇咗個資源，我唔想咁。」