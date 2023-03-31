普通話配音好玩上癮 郭富城靠大女糾正讀音

■林家棟坦言拍攝《命案》好辛苦。

■第47屆香港國際電影節昨日舉行開幕禮。

■Lokman表示會向公司反映，官方粉絲見面會被指「掠水」。

郭富城第5年擔任香港國際電影節大使，他剛結束美加巡唱返港，稍後去星、馬，7月澳門站會帶囡囡去。他親自為電影《老爸是旺財》做普通話配音，覺得好玩兼配上癮，希望以後都親自配音，學到純正普通話也方便跟囡囡溝通，笑言有時被大女教導正確講法。復活節將至，郭富城表示細女二寶在復活節生日，正籌備小型生日會，他最近忙巡唱及洽談新電影，同時為已拍完的電影《老爸是旺財》做普通話配音，他指以前有一位普通話配音員專責為他配音，這次恰巧對方身體不適，於是獲導演提議今次嘗試親自配音，現場有普通話老師指導，城城覺得好玩兼配上癮，希望以後都親自配音，學到純正普通話也方便跟囡囡溝通，笑言有時被大女教導正確講法。楊樂文（Lokman）和林家棟主演新片《命案》成為香港國際電影節開幕電影之一，MIRROR隊長Lokman對於出現脫粉潮，他多謝粉絲對他們愛得太深，指愛分很多種，他們主要想發放正能量。問到有否因此不開心？他指太聚焦在個人鍾意的偶像，令粉絲會好忟憎覺得偶像應有更多發展，減少了就覺得不值，他見到粉絲為此忟憎而不開心。至於5月底舉行官方粉絲見面會又遭批評「掠水」，Lokman表示會向公司反映，看怎能愈做愈好，如有「掠水」情況都要調整。至於林家棟談到不講片酬接拍該片，笑言是杜琪峯叫埋位，加上跟鄭保瑞合作，所以好快答應，坦言比拍《智齒》辛苦，今次角色癲傻叫到聲嘶力竭，一場戲拍了30多take，他強調並非以後不講片酬，只是有責任支持電影和照顧新人，製作條件差但劇本好就會幫手。