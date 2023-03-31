與古巨基老婆同行 姜濤預告秘密搞作

姜濤與隊友柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）日前飛東京會合盧瀚霆（Anson Lo），透露將進行「Big Project」。Anson Lo在社交網限時貼短片，「日本工作之旅未能齊人的最後一餐」，見有花姐、Jeremy等，唯獨未見姜濤。而姜濤昨日就在社交網限時透露行蹤，原來他與另一班幕後工作人員到東京鐵塔前打卡，當中更有古巨基太太Lorraine，姜濤更稱會有秘密搞作，但就賣關子未透露詳情。此外，MIRROR官方粉絲會昨宣佈5月27日舉行MIRO一周年見面會，票價480元，門票以實名登記，遏止炒風。