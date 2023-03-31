謝洛美維納無悔為救姨甥重傷

Marvel英雄「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）今年元旦為救姨甥被鏟雪車輾過後傷勢嚴重，日前他公開在無重力跑步機做復健的影片，看來痊瘉速度理想。近日他在受傷後首度受訪，主持人Diane Sawyer問謝洛美當時被足足7噸（約14,000磅）重的鏟雪車輾過身體，是否為了拯救被雪圍困的姨甥？他強調絕不後悔：「如果事情再發生一次，我還是會這樣做，因為鏟雪車原本衝向我的姨甥。」其姨甥亦有受訪，指當時見到謝洛美的頭流出一大攤血，以為謝洛美已經死去。謝洛美提到一開始在病牀無法說話，用手語向家人說「對不起」，再談及此事時，他一度激動落淚。