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塵封20年絕密趣事 曾被王力宏「拒絕」 張國榮不屑巨星鬧FansX街 拒做朋友

2023-03-31 列印
永遠男神 ■絕密靚相之一，攝於中國會，穿上黑色西裝配黑色煲呔的哥哥斯文靚仔，盛裝打扮跟相熟傳媒去晚宴。
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        一代巨星張國榮（哥哥）離世20周年，傳媒都狂做懷念哥哥系列，《頭條日報》從行內人收到塵封20年，有關哥哥的絕密娛圈趣事，另又提供兩張私人珍藏30年的哥哥靚相，絕非Google公海質素，讓fans懷緬偶像昔日風采。從噓聲中成長的哥哥，出道初期經歷唔少辛酸，故有江湖地位後不忘扶掖後輩，避走冤枉路，好似欽點舒淇拍《色情男女》令她成功轉型。哥哥眼光獨到，好多新人恨獲加持，但當年的王力宏就相當唔識趣。另外，哥哥睇唔過眼有巨星戴面具對fans，合作過後就不相往來。
採訪：娛樂組
        哥哥於2000年1月21日，以貼身透視裝加閃令長褲及頭巾，再配襯長大褸，現身紅館領取《十大中文金曲》頒獎禮的最高榮譽「金針獎」，哥哥一口氣唱出串燒新舊歌助興，期間開心到圍住4面台係咁跑，當唱到《黑色午夜》時突然跑埋觀眾席攬實劉德華，力度大到將華仔撞跌落櫈。之後哥哥喺偶像陳寶珠手上接過獎項，最後唱出《無心睡眠》更由梅艷芳伴舞。
大人有大量唔放喺心
心情大靚的哥哥當晚於慶功宴上見人就開心狂攬，仲主動向當年「最有前途新人男歌手」金獎得主王力宏（Leehom）攞聯絡電話，但Leehom啱啱入行懵盛盛，一時間不知所措，唯有提供唱片公司電話，請咗哥哥食「檸檬」，事後仲話冇諗過畀私人電話哥哥。好彩哥哥大人有大量，不但冇嬲Leehom，更邀請他在其執導的公益短片《煙飛煙滅》擔任第二男主角，片中Leehom演助理攝影師Dave，同哥哥有唔少對手戲，哥哥唔止摸Leehom塊面，最後喪子的哥哥被Leehom拖住手上演內心戲，最後更爆喊將個頭挨落Leehom肩膊。
巨星閂窗變臉鬧Fans

哥哥經常教導後輩唔止要唱好歌、拍好戲，仲要做個好人，行內人爆料，指哥哥曾經跟一位巨星在內地拍戲，卻不屑對方虛偽行為，「哥哥親證嗰位紅星幫fans簽名、影相，笑晒口來者不拒，但一閂窗就變臉鬧爆人哋係X街，哥哥睇唔過眼同身邊人講返件事，話不值巨星戴住個假面具，所以哥哥唔會同『佢』做朋友，拍完戲就冇交往。」

另外，哥哥逝前常對住朋友唱鄭少秋的《楚留香》，尤其最愛歌詞「來得安去也寫意，人生休說苦痛……聚散匆匆莫牽掛……千山我獨行不必相送……。」唱出在世46年心聲。行內人又指哥哥為人好好，經常會安慰遇上難題嘅朋友，「使唔使死先？！」但自己最後選擇走呢條路，提起都相當心酸。靚住開工■絕密靚相之二，踢拖開工的哥哥衣着襯晒色，留意返，哥哥手指及腳指甲好整齊，因為一直有搵人修甲。
靚住開工■絕密靚相之二，踢拖開工的哥哥衣着襯晒色，留意返，哥哥手指及腳指甲好整齊，因為一直有搵人修甲。
得到加持■哥哥喺《煙飛煙滅》中摸Leehom塊面，羨慕死人。
得到加持■哥哥喺《煙飛煙滅》中摸Leehom塊面，羨慕死人。
契仔黎明■黎明已故契媽小青係哥哥麻將腳，故哥哥視黎明如契仔，當年黎明參加完新秀後，張國榮係第一個約佢食飯嘅巨星。
契仔黎明■黎明已故契媽小青係哥哥麻將腳，故哥哥視黎明如契仔，當年黎明參加完新秀後，張國榮係第一個約佢食飯嘅巨星。
撞跌華仔■哥哥領取「金針獎」當晚唱串燒歌，突然跑埋觀眾席攬實劉德華，力度大到將華仔撞跌落櫈。
撞跌華仔■哥哥領取「金針獎」當晚唱串燒歌，突然跑埋觀眾席攬實劉德華，力度大到將華仔撞跌落櫈。
跳出框框■哥哥欽點舒淇拍《色情男女》轉型，從此跳出3級女星框架。
跳出框框■哥哥欽點舒淇拍《色情男女》轉型，從此跳出3級女星框架。
深得歡心■古天樂於TVB拍劇時深得哥哥歡心，曾引薦他拍電影《夜半歌聲》，可惜TVB唔放人。
深得歡心■古天樂於TVB拍劇時深得哥哥歡心，曾引薦他拍電影《夜半歌聲》，可惜TVB唔放人。
首踏紅館■哥哥同莫文蔚媽咪係世交，他以Uncle身份睇住世侄女，安排Karen首踏紅館做他個唱嘉賓。
首踏紅館■哥哥同莫文蔚媽咪係世交，他以Uncle身份睇住世侄女，安排Karen首踏紅館做他個唱嘉賓。
肥得可愛■拍《異道空間》時劇組背後偷叫林嘉欣做肥妹，哥哥反而讚她肥得可愛，畀唔少信心呢位新人。
肥得可愛■拍《異道空間》時劇組背後偷叫林嘉欣做肥妹，哥哥反而讚她肥得可愛，畀唔少信心呢位新人。
拍音樂劇■1999年邀請剛出道的張栢芝拍音樂劇《左右情緣》，翌年栢芝發生交通意外，哥哥又送她護身符。
拍音樂劇■1999年邀請剛出道的張栢芝拍音樂劇《左右情緣》，翌年栢芝發生交通意外，哥哥又送她護身符。
細佬學友■曾跟張學友拍過《倩女幽魂2人間道》及《阿飛正傳》，哥哥當學友如細佬般照顧。
細佬學友■曾跟張學友拍過《倩女幽魂2人間道》及《阿飛正傳》，哥哥當學友如細佬般照顧。
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