塵封20年絕密趣事 曾被王力宏「拒絕」 張國榮不屑巨星鬧FansX街 拒做朋友

靚住開工■絕密靚相之二，踢拖開工的哥哥衣着襯晒色，留意返，哥哥手指及腳指甲好整齊，因為一直有搵人修甲。

得到加持■哥哥喺《煙飛煙滅》中摸Leehom塊面，羨慕死人。

契仔黎明■黎明已故契媽小青係哥哥麻將腳，故哥哥視黎明如契仔，當年黎明參加完新秀後，張國榮係第一個約佢食飯嘅巨星。

撞跌華仔■哥哥領取「金針獎」當晚唱串燒歌，突然跑埋觀眾席攬實劉德華，力度大到將華仔撞跌落櫈。

跳出框框■哥哥欽點舒淇拍《色情男女》轉型，從此跳出3級女星框架。

深得歡心■古天樂於TVB拍劇時深得哥哥歡心，曾引薦他拍電影《夜半歌聲》，可惜TVB唔放人。

首踏紅館■哥哥同莫文蔚媽咪係世交，他以Uncle身份睇住世侄女，安排Karen首踏紅館做他個唱嘉賓。

肥得可愛■拍《異道空間》時劇組背後偷叫林嘉欣做肥妹，哥哥反而讚她肥得可愛，畀唔少信心呢位新人。

拍音樂劇■1999年邀請剛出道的張栢芝拍音樂劇《左右情緣》，翌年栢芝發生交通意外，哥哥又送她護身符。

細佬學友■曾跟張學友拍過《倩女幽魂2人間道》及《阿飛正傳》，哥哥當學友如細佬般照顧。

一代巨星張國榮（哥哥）離世20周年，傳媒都狂做懷念哥哥系列，《頭條日報》從行內人收到塵封20年，有關哥哥的絕密娛圈趣事，另又提供兩張私人珍藏30年的哥哥靚相，絕非Google公海質素，讓fans懷緬偶像昔日風采。從噓聲中成長的哥哥，出道初期經歷唔少辛酸，故有江湖地位後不忘扶掖後輩，避走冤枉路，好似欽點舒淇拍《色情男女》令她成功轉型。哥哥眼光獨到，好多新人恨獲加持，但當年的王力宏就相當唔識趣。另外，哥哥睇唔過眼有巨星戴面具對fans，合作過後就不相往來。採訪：娛樂組哥哥於2000年1月21日，以貼身透視裝加閃令長褲及頭巾，再配襯長大褸，現身紅館領取《十大中文金曲》頒獎禮的最高榮譽「金針獎」，哥哥一口氣唱出串燒新舊歌助興，期間開心到圍住4面台係咁跑，當唱到《黑色午夜》時突然跑埋觀眾席攬實劉德華，力度大到將華仔撞跌落櫈。之後哥哥喺偶像陳寶珠手上接過獎項，最後唱出《無心睡眠》更由梅艷芳伴舞。大人有大量唔放喺心心情大靚的哥哥當晚於慶功宴上見人就開心狂攬，仲主動向當年「最有前途新人男歌手」金獎得主王力宏（Leehom）攞聯絡電話，但Leehom啱啱入行懵盛盛，一時間不知所措，唯有提供唱片公司電話，請咗哥哥食「檸檬」，事後仲話冇諗過畀私人電話哥哥。好彩哥哥大人有大量，不但冇嬲Leehom，更邀請他在其執導的公益短片《煙飛煙滅》擔任第二男主角，片中Leehom演助理攝影師Dave，同哥哥有唔少對手戲，哥哥唔止摸Leehom塊面，最後喪子的哥哥被Leehom拖住手上演內心戲，最後更爆喊將個頭挨落Leehom肩膊。巨星閂窗變臉鬧Fans哥哥經常教導後輩唔止要唱好歌、拍好戲，仲要做個好人，行內人爆料，指哥哥曾經跟一位巨星在內地拍戲，卻不屑對方虛偽行為，「哥哥親證嗰位紅星幫fans簽名、影相，笑晒口來者不拒，但一閂窗就變臉鬧爆人哋係X街，哥哥睇唔過眼同身邊人講返件事，話不值巨星戴住個假面具，所以哥哥唔會同『佢』做朋友，拍完戲就冇交往。」另外，哥哥逝前常對住朋友唱鄭少秋的《楚留香》，尤其最愛歌詞「來得安去也寫意，人生休說苦痛……聚散匆匆莫牽掛……千山我獨行不必相送……。」唱出在世46年心聲。行內人又指哥哥為人好好，經常會安慰遇上難題嘅朋友，「使唔使死先？！」但自己最後選擇走呢條路，提起都相當心酸。