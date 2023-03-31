塵封20年絕密趣事 曾被王力宏「拒絕」 張國榮不屑巨星鬧FansX街 拒做朋友

採訪：娛樂組
哥哥於2000年1月21日，以貼身透視裝加閃令長褲及頭巾，再配襯長大褸，現身紅館領取《十大中文金曲》頒獎禮的最高榮譽「金針獎」，哥哥一口氣唱出串燒新舊歌助興，期間開心到圍住4面台係咁跑，當唱到《黑色午夜》時突然跑埋觀眾席攬實劉德華，力度大到將華仔撞跌落櫈。之後哥哥喺偶像陳寶珠手上接過獎項，最後唱出《無心睡眠》更由梅艷芳伴舞。
大人有大量唔放喺心
心情大靚的哥哥當晚於慶功宴上見人就開心狂攬，仲主動向當年「最有前途新人男歌手」金獎得主王力宏（Leehom）攞聯絡電話，但Leehom啱啱入行懵盛盛，一時間不知所措，唯有提供唱片公司電話，請咗哥哥食「檸檬」，事後仲話冇諗過畀私人電話哥哥。好彩哥哥大人有大量，不但冇嬲Leehom，更邀請他在其執導的公益短片《煙飛煙滅》擔任第二男主角，片中Leehom演助理攝影師Dave，同哥哥有唔少對手戲，哥哥唔止摸Leehom塊面，最後喪子的哥哥被Leehom拖住手上演內心戲，最後更爆喊將個頭挨落Leehom肩膊。
巨星閂窗變臉鬧Fans
哥哥經常教導後輩唔止要唱好歌、拍好戲，仲要做個好人，行內人爆料，指哥哥曾經跟一位巨星在內地拍戲，卻不屑對方虛偽行為，「哥哥親證嗰位紅星幫fans簽名、影相，笑晒口來者不拒，但一閂窗就變臉鬧爆人哋係X街，哥哥睇唔過眼同身邊人講返件事，話不值巨星戴住個假面具，所以哥哥唔會同『佢』做朋友，拍完戲就冇交往。」
另外，哥哥逝前常對住朋友唱鄭少秋的《楚留香》，尤其最愛歌詞「來得安去也寫意，人生休說苦痛……聚散匆匆莫牽掛……千山我獨行不必相送……。」唱出在世46年心聲。行內人又指哥哥為人好好，經常會安慰遇上難題嘅朋友，「使唔使死先？！」但自己最後選擇走呢條路，提起都相當心酸。