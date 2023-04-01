彈鐘風波後首現身 Ian取消關注JJ：絕對尊重 並非小器

■JJ早前香港演唱會發生「彈鐘風波」。

■Ian被Sammi主動撓手，緊張到手震。

陳卓賢（Ian）經歷林俊傑（JJ）演唱會「彈鐘風波」後，前晚首度現身活動，揚言沒影響心情，只是溝通誤會，但直認因未能合作而取消關注JJ社交網，絕對尊重對方，並非小器。對於早前的「彈鐘風波」，Ian坦言：「只是溝通誤會，好遺憾，因為JJ是天王級歌手。」至於會否感失望？他表示：「不是失望，覺得是緣份，期待下次，我有綵排，但詳情真的不知，是公司溝通。」並承認取消關注JJ社交網：「我追蹤的大部份都是真實見過、有合作的人，當我知有機會合作時便follow了JJ，但知道暫未有機會就沒follow，當中不存在不尊重，網上和現實是兩回事。」昨晨Ian出席另一活動，再解釋取消關注JJ社交網的說法惹網民誤會，重申是在演唱會前幾日知道會見到對方和合作，所以才關注，後來得知不會合作就取消，是很小事，本來都無關注，但強調絕對百分百尊重JJ，不是小器，令大家誤會，下次會小心處理。同場的鄭秀文（Sammi）暑假將開騷，透露正如火如荼準備，費心於舞台及表演流程，連嘉賓名單也未想。問可會邀請MIRROR全隊任嘉賓？她表示：「現在很難了，回望起4年前合作，很難得很珍貴。」至於老公許志安今晚在紀念張國榮音樂會首次重踏舞台，問Sammi如何支持老公？她稱每日相處就是恆久支持，面對人群和演出就要交給他自己，知他用心做足準備。吳家忻曾擔任Ian的MV女主角，笑言若邀對方任MV男主角會擔心被搶焦，她在復活節到泰國出席音樂節，笑說已療瘉情傷，要迎接新開始。