AL Edan大馬開騷 吸海外粉絲

■AL、Edan將於5月到大馬開騷。

盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）昨日拍檔出席活動，被問在日本拍《盜月者》時，有否關心導演袁劍偉捲MV抄襲風波的心情？Edan說：「沒直接問他，因不想影響他心情，見他繼續專心工作應該OK。」AL亦沒特別提起此事，因拍攝時間緊密，無暇傾談。AL、Edan 5月將到馬來西亞開騷，AL指重點不是吸納海外粉絲，很開心有機會離開香港，接觸不同地方的觀眾，望更多人認識MIRROR。是否因「脫粉潮」要吸納海外粉絲？Edan笑言並非去其他地方就能吸到粉絲，AL則沒特別留意有否流失粉絲。至於有粉絲不滿5月的見面會要收費，Edan覺得粉絲反映也好，可以再作改善：「最好見晒大家，希望公司book一個好大的場地。」