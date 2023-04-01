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梁詠琪認兩個MV有相似

2023-04-01 列印
■Gigi歌曲MV涉抄襲，坦言留給導演處理。
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梁詠琪（Gigi）早前為慈善團體唱主題曲《停一停‧心呼吸》，但MV近日卻被本地藝術創作團隊指控抄襲，Gigi前晚現身活動，透露導演正處理此事，稍後會有回應。被問會否拍攝另一個MV？她坦言暫未研究，但都願意再拍，因歌曲鼓勵大家遇到難題及不如意事如何疏導情緒，今次的MV風波都用這個方法面對。

Gigi還表示有看過對方作品，對比圖確實有相似，但留空間給導演處理，今次是義務性質，只負責唱主題曲及拍攝MV，這首歌好平和舒服，希望繼續推廣給更多人聽，如果再拍MV她只會負責幕前演繹，幕後的事沒時間參與，但以後會多加注意。■MV被指與本地藝術創作團隊作品相似。
■MV被指與本地藝術創作團隊作品相似。
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