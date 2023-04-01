被問喜歡哪類型女生？他說好似Gigi這樣身形高挑、漂亮又年輕的女生。至於年紀較大是否無所謂？他稱要看感覺。而身邊工作人員就為他擋駕，不想傳媒再追問感情事。
施柏宇澄清姊弟戀屬誤會
被問喜歡哪類型女生？他說好似Gigi這樣身形高挑、漂亮又年輕的女生。至於年紀較大是否無所謂？他稱要看感覺。而身邊工作人員就為他擋駕，不想傳媒再追問感情事。
風流債變偽造商業記錄 影響共和黨大選選情 特朗普涉「AV封口費」案 遭刑事起訴
美國前總統特朗普因風流債身陷官司漩渦。他涉嫌在2016年美國大選期間，向發生婚外情的成人電影女星支付掩口費，由於有關費用登記為法律開支，演變成偽造商業記錄，被紐約法院刑事起訴；據悉，特朗普面臨逾30項...
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中行原董事長劉連舸涉嚴重違紀違法被查
中國銀行原黨委書記、原董事長劉連舸涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。今年62歲的劉連舸，今年2月已卸任中行黨委書記，被視為離任中行的前奏。由於劉連舸年齡未達內地大行董事長...
2023-04-01
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日推「AI佛祖」拯救提問者心靈
日本早前推出一款Hotoke AI，是一個可以陪人聊天的「人工智能佛」。Hotoke AI搭載最近爆紅的ChatGPT，這聊天機械人可以根據提問生成各種答案，甚至幫忙編寫程式、寫論文，今次則玩起角色扮...
2023-04-01
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花園海景洋房 林海山城示位首曝光
一手暢旺，豪宅項目亦乘勢加推，由希慎興業及香港興業發展的大埔林海山城已獲批滿意紙，發展商日前首度開放現樓4座示範洋房，發展商日前加推49伙招標推售，包括洋房及分層單位。 希慎興業寫字樓業務及住宅...
2023-04-01
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恒指炒分拆概念升90點 京東漲半成阿里返紅底
阿里巴巴（9988）及京東（9618）等內地科企先後公佈分拆上市大計，刺激其股價抽升兼支撐大市，但整體氣氛淡靜，恒指終收報20400點，升90點，阿里及京東共貢獻恒指90點。恒指一周累漲484點，首季...
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藍月水貨孖寶破繭 左路滅「紅」
英超今晚戰火重燃，早場即上演曼城主場對利物浦的重量級大戰。今仗焦點落在藍月的左路邊線，兩位曾經因為未能適應曼城體系而被稱為水貨的守將尼敦阿基及翼鋒基亞利殊，本季終於踢出身價並成為球隊左路新組合，紅軍就...
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34年忠粉分享偶像甜蜜驚險秘史 張國榮被狂迷爬樹潛入睡房 機警拆掂
一代巨星張國榮（哥哥）離世20周年，昨日有行內人向本報公開塵封20年的哥哥絕密娛圈趣事，今日就有貼身追隨哥哥34年的忠粉Ann Ting，細訴跟偶像的相處點滴，以及從哥哥口中得知，只有至親才知的私密事...
2023-04-01
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李純恩 - 話糙理不糙｜好好過日子
小朋友在一篇文章中看到一句北方俗語，叫作「話糙理不糙」，問我是甚麼意思。我告訴他，這句話的意思就是「用不太優雅的語言說出正確的道理」。小朋友請我舉例以說明之。我便想起曾經有一個所謂健康理療的廣告，說做...
2023-04-01
- Cally - 置富Malls吃貨恐龍復活節 同場加推「Love Shopping多重賞」｜商界講呢啲
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羅富全全泥三寶夠爽
昨晚舉行今季第二次全泥地夜賽，羅富全憑「爽快」、「年少有威」和「順勢而飛」包辦三寶，後上成為練馬師王。至於蔡明紹、蘇兆輝和田泰安都起孖，而前者有兩席亞軍，最終成為騎師王。 昨晚全泥夜賽大利一檔，...
2023-03-30
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