施柏宇澄清姊弟戀屬誤會

施柏宇前日與梁詠琪（Gigi）齊出席活動，因台劇《想見你》爆紅的他，早前和同劇柯佳嬿、許光漢來港宣傳，今次單拖來港感覺緊張。近日有指他帶圈外女友「LinLin」出席好友聚餐，而女友年紀更大他10歲，當記者恭喜他有新戀情時，施柏宇則怕醜笑說：「若真的話，會多謝大家的恭喜。」並解釋當日好多人一齊食飯，被人影到是誤會。



被問喜歡哪類型女生？他說好似Gigi這樣身形高挑、漂亮又年輕的女生。至於年紀較大是否無所謂？他稱要看感覺。而身邊工作人員就為他擋駕，不想傳媒再追問感情事。