何廣沛激讚盈盈EQ高

■廣沛稱與朱晨麗是同事關係。資料圖片

何廣沛出席TVB新節目《真係唔好笑》記者會，和馮盈盈被選中反串搞笑，廣沛要戴胸圍穿黑絲兼內褲笠頭，盈盈就戴假肌肉扮和尚，相當爆笑。廣沛坦言不介意扮女裝，與一班主持經過大半年拍攝，感情好好，試過節目一開始就被其他人整亂髮型，又讚盈盈素顏亮相都沒嬲，EQ好高。談到被朱晨麗由同事「降呢」至網民來終結緋聞，廣沛表示：「希望不再討論，我們是同事。」盈盈透露節目中素顏示人，是因為當時正在睡覺，被廣沛等人以面膜突襲，臉上裸妝也被帶走，但認為是節目效果，笑言拍節目令EQ變高。