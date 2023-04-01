34年忠粉分享偶像甜蜜驚險秘史 張國榮被狂迷爬樹潛入睡房 機警拆掂

抵佢咁紅■親拍私藏靚相之一：手執一串大炮仗嘅哥哥，甜笑望鏡頭，完全冇大明星架子。

貼身舞衣■哥哥於1988年出版處男《純影集》，當中有着貼身褲排舞。

舒適廁所■哥哥對家居設計有要求，就算洗手間都裝修到如置身豪華酒店內。

家居牀照■哥哥於1999年推出《ALL ABOUT LESLIE》寫真集，由日本攝影大師清水安雄拍攝，部份靚相在哥哥的寓所取景。

家居氣派■《純影集》在當年哥哥的龜背灣獨立屋取景，室內裝修好有氣派，仲有座黑色三角琴。

全裸熱話■梁家輝在電影《情人》中有大膽全裸演出。

哥迷包圍■哥哥每次現身公開場合即被大班fans包圍，水洩不通。

加裝窗花■哥哥2樓睡房出面有棵大樹，狂迷曾爬樹從窗口入屋，事後已加窗花。

白滑反光■跟忠粉阿Ann合照的哥哥，着短褲仔露出白滑到反光的靚腿。

狂迷入屋■哥哥位於加多利山布力架街嘅故居睡房，曾被狂迷成功潛入。

一代巨星張國榮（哥哥）離世20周年，昨日有行內人向本報公開塵封20年的哥哥絕密娛圈趣事，今日就有貼身追隨哥哥34年的忠粉Ann Ting，細訴跟偶像的相處點滴，以及從哥哥口中得知，只有至親才知的私密事，並非農場式翻炒舊聞，絕對珍貴，包括曾有癡情狂迷，用盡方法想得到哥哥注意，發喜帖公布同張國榮「婚訊」；另外，哥哥昔日位於加多利山布力架街的故居，原來曾試過被失常狂迷從後門爬樹成功潛入，更坐在牀邊等哥哥，好恐怖呀！採訪：方騫平《頭條日報》的資深娛記提供兩張34年前親手影的私藏靚相，畀哥迷重溫哥哥昔日風采。相片攝於1989年2月，當日記者相約哥哥到淺水灣影賀年相，已是天王巨星的哥哥打扮到靚靚仔仔現身，仲有求必應，拎完大炮仗又吹風車，拍攝期間更溫柔地命令記者：「拎個袋畀我。」據記者形容該裝滿賀年道具的膠袋都相當唔美觀，但哥哥都拎咗一陣先轉手畀身後的男助手拎住，勁有風度，呢啲就真係無明星架子嘞！哥哥對傳媒體貼又有禮，亦是其成功之道，o依家啲藝人真係要學吓嘢喇。（編按：極葡萄）哥哥唐唐分房瞓其實哥哥唔止對後輩及記者好，亦好愛錫fans。貼身追隨哥哥34年的忠粉Ann Ting更成為哥哥的傾訴對象，阿Ann經常於片場及哥哥慣常光顧的coffee shop出現，大家會閒話家常，由電影講到生活瑣事，「印象最深刻當年哥哥同我講過，對正佢2樓睡房出面有棵大樹，竟然有女歌迷爬樹，再神不知鬼不覺咁由窗口潛入佢間房，完全無驚動樓下嘅家傭、司機及唐唐（至愛唐鶴德）。直至當晚佢返房，一開燈就見到有個女人坐喺佢牀邊望住佢，兩人對望時哥哥嚇到心都離埋，只能裝作鎮定，一方面安撫住對方，然後設法逃離現場。」阿Ann形容哥哥向她自爆「狂迷入屋」事件時，雖然猶有餘悸，但都講到眉飛色舞，描述時還添上幾分刺激感，凸顯佢可以好機警咁面對危機處理，招積得嚟都幾好笑，「哥哥話，佢嚇一嚇之後，就o氹住對方，答應同佢結婚，仲追問對方『你叫乜名？』、『我送你落去搭車呀！』邊講邊退到房門口，哥哥即9秒9跑出房再閂埋門，然後大叫家傭及司機挾對方離開，但哥哥真係大好人，佢冇報警。經此一役，馬上趕工加裝窗花，唔使長期提心吊膽。」另外，據知哥哥跟唐唐同居時是分房瞓，傭人亦要經哥哥批准才能入房打掃。PatPat靚過梁家輝另外，Ann還透露，哥哥有幽閉恐懼症好驚搭電梯，所以唔like住apartment外，都幾怕跟陌生fans距離太近，「約翰連儂（John Lennon）被瘋狂粉絲槍殺（1980年12月），佢都驚俾fans傷害，畫花佢塊面……所以喺公開場合，會默契地畀鐵粉靠到最近，幫手做埋保鏢。」哥哥要求fans斯文有深度，會同佢有互動講吓電影，而唔係做「花癡」，「所以我見佢前，即使未睇過套戲都刨定影評，最記得佢同我交流梁家輝主演嘅電影《情人》，佢問我『你覺得家輝個Pat Pat靚唔靚？』正當唔知點應佢時，哥哥自問自答話『咁我個Pat靚啲……』好搞笑。」另外，搞鬼的哥哥亦曾在Ann面前整蠱唐唐，「佢訛稱自己派晒手頭嘅利是，叫我哋搵唐生𢭃利是，嚇到怕醜嘅唐唐不知所措，佢用尷尬而不失禮貌嘅微笑答『利是？有有有……』語畢就係咁摷，在旁嘅哥哥目擊唐唐嘅反應，笑到卡卡聲，好sweet。」