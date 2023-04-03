Edan不擔心「脫粉潮」

Edan（呂爵安）、Ian（陳卓賢）前日在「HKT西九音樂節」演出，期間Edan扮缺席、配合愚人節整蠱粉絲，但搞笑地被識穿，隨後又戴粉紅蝴蝶頭飾唱跳，自嘲不知廉恥。受訪時再被問近日傳脫粉潮傳聞，Edan稱不擔心，因未必是集體現象，並透露MIRROR將齊人出席Chill Club頒獎禮及遲些的活動。



Ian當晚唱6首歌，坦言都想開自己的音樂會，並透露在即將開拍的電影《12怪盜》中沒太多動作戲，但有飛車戲，興奮又期待。