視帝后坐鎮《法言人》 林夏薇馬國明 首演情侶襯到絕

■胡鴻鈞造型與《降》劇的石敢當有八成相似。

■玲玲姐在MV預告片以「拉丁貴婦」造型亮相。

■《法言人》海報曝光，演員陣容鼎盛。

■劉佩玥今次以賢慧輕熟女形象登場。

■資深「孖寶」胡楓、羅蘭鬥演技。

由馬國明、林夏薇、張頴康、黃嘉樂、何依婷、丁子朗等主演的無線劇《法言人》將接棒《女法醫JD》，由4月10日起逢周一至五晚九點半翡翠台播映，圍繞規模偏小的施雷律師事務所為故事骨幹，主要角色有舉足輕重的「金牌師爺」金秉信（馬國明），三大律師田佑家（林夏薇）、馬瑋雄（張頴康）及庾國棟（黃嘉樂）等。近日《法言人》陸續釋出官方宣傳海報，除了集齊4大主演加8大重要角色外，還有不同組合海報，包括「律政四好友」馬明、薇薇、頴康及嘉樂，及4對CP合照，亦令今次重要感情線全面曝光。其實今次所有CP組合均甚有新鮮感，就以「明薇CP」為例，薇薇自2011年參與無線拍攝劇集後，從來沒同馬明演過情侶，今次破天荒首度擦出「愛火花」，薇薇笑言：「同佢合作感情戲都幾有默契，因為佢覺得女仔對於感情戲嘅直覺、同埋對sweet嘅感覺會比較準啲，所以我哋會多啲討論同設計溫馨嘅moment，令到大家相襯度再高啲。」談到角色最大挑戰及難度，薇薇笑言很燒腦：「因為一次過要講幾頁紙對白，好考記憶力，加上我個角色有個綽號叫『滅絕師太』，喺法庭上更加要好強咁一口氣講晒所有對白。雖然之前《十二傳說》嘅潘教授都好多對白，但律師同教授係好唔同嘅專業範疇，啲專業術語好唔同。」資深「孖寶」鬥戲今次劇中將透過不同單元個案、帶出一個個人情故事，演出陣容亦相當鼎盛，強勁的特別演出陣容更包括視帝陳展鵬、視后劉佩玥、胡鴻鈞、胡楓、羅蘭、麥玲玲及羅天宇。胡鴻鈞的特別演出可謂別具意義，皆因他與馬明在劇集《降魔的》中的「石敢當與馬季」組合相當受歡迎，如今再度合體自然是焦點所在。此外，日前官方播出劇集MV宣傳片中，因在熱播劇《隱形戰隊》中有亮麗演出而被封為無線新一代性感打女的劉佩玥，今次再度玩突破，以賢慧輕熟女look亮相，讓人對其角色更為引頸以待；至於入屋度極高的兩大可愛資深演員胡楓及羅蘭，在劇中亦會一過戲癮盡情飆戲；而7位特別演出之中，以麥玲玲最為搶鏡，飾演貴婦白綺曼的她，每次出場造型色彩繽紛又富貴。