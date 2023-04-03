■《成人教科書》製作組請嚟「忍者教練」黃敏婷作現場指導，洪永城玩到好驚青又搞笑。

■馬明與Yoyo拍檔直播帶貨，銷售成績斐然。

■第1場直播帶貨由陳敏之打頭陣，同陳豪拍住上。

內地遊客來港「捱」兩餸飯，成為討論話題。其實生活體驗是旅遊的一部份，未知甚麼時候食兩餸飯就等同︰便宜、上不得大枱。只是有人「妖魔化」兩餸飯的功能，事實上價廉物美，惠及大眾的產物，應社會需要而生，是簡單經濟學的供求問題。有銀行就具真知灼見，搞宣傳送兩餸飯，派出流動車打卡送兩餸飯票。只要安排得宜，一個普通的兩餸飯，都可以與別不同，問題在於包裝。直播帶貨被污名化兩餸飯的精神在於靈活多變、多元化。豐儉隨意，至少抵過參加一些掛偶像牌頭，收你480蚊1小時的見面會收費。試想想480蚊可以買到幾多個兩餸甚至3餸飯？有感而發是近日TVB聯乘淘寶做直播帶貨，明明是惠及普羅大眾的商業活動。市民可以安坐家中，望住熟悉的藝人落單買平貨，無線又可以利用自身強大品牌營銷，將收視同藝員人氣轉換成收益，一舉兩得，居然被有心人污蔑為「不務正業」、「細囈嘢」。「大茶飯」或是「細囈嘢」數字最誠實，直播帶貨是「大茶飯」還是「細囈嘢」何必爭拗，只需翻查上星四（30日）無線舉行第2趟直播帶貨數字便有分曉。12小時銷售額逾8,362萬港元，足足是第一趟的3倍有多，累計觀看人次超過690萬，銷售成績斐然。餘下還有46場，不懂計數的話不妨撳下計數機便知。當日先有陳敏之打頭陣，接住馬國明同陳自瑤（Yoyo）先後化身機長同空姐登場。觀眾們睇《衝上雲霄》時的感覺返晒來。於是有人一方面質疑明星帶貨的持續性，另一面就宣稱會搞電視直銷，是典型的酸葡萄心態，身體最誠實。馬國明重現Captain Ko造型，置身機艙場景，集體回憶加上價廉物美的商品。最緊要差不多每樣商品，馬國明都會用心去試，然後以用家身份同觀眾分享，顧客那有不落單買貨之理。商家聘請代言人，無非就是借助明星、名人效應，用意是增加產品的信心。這方面無線可謂唾手可得，龐大的人氣藝人網及高收視，加上順手拈來的經典劇人物，用以行銷推廣，成為必勝之選，叉燒煎蛋飯用心去做，都可以是一碗「黯然銷魂飯」，有些事確實是模仿不來。《成人教科書》製作認真題外話，經常有人詬病無線只會製作「師奶」節目，無疑師奶們是無線觀眾群的中流砥柱，當中不乏有識之士，正如不要少看的士司機一樣。其實講這番說話的人，又花幾多時間睇過無線節目？上周無線晚上10點半播出的教育資訊節目《成人教科書》，由洪永城主持，跟23名小朋友在沒有前提下探討「男女」、「生死」、「你我」及「美醜」4大議題，單是面試已花了近1年時間，資料搜集及拍攝又花了近1年，只為製作12集節目，計落1集要用2個月時間，夠拍一部戲，你話夠不夠認真？上星期探討「男女」，到底男女之別，應該以性別區分還是心理？在美加已有「性別友善廁所」不分男女，就知有幾大討論價值。今個星期話題「生死」更加大膽，製作組安排小朋友填死亡證、搞喪禮、瞓棺材體驗遺體化妝。節目以破格創新思維體會生死，絕對是省招牌的製作。