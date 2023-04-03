黎明Gigi陳慧琳 九展獻唱悼哥哥

■Gigi騷長腿性感演出。

■Kelly回憶與哥哥的開心往事。

■安仔（中）自「安心事件」後首度公開演出，和梁漢文（左）、蘇永康合唱。

黎明、梁詠琪（Gigi）、陳慧琳（Kelly）、許志安、蘇永康、梁漢文等，前晚為環球唱片在九展舉行的《想張國榮20周年致敬音樂會》演出。打頭陣的黎明以《當年情》及《為你鍾情》贏盡歡呼；Gigi則獻唱《側面》，大讚哥哥是不可多得、風度翩翩、心地善良的人。安仔自「安心事件」後首次踏上舞台公開表演，一出場即獲觀眾以歡呼聲歡迎，他獻唱哥哥金曲《追》，表現穩定，但表情仍顯得緊繃，唱完後表示：「多謝你哋，多謝Leslie！」隨後再與梁漢文、蘇永康合唱《左右手》。Kelly則分享與哥哥的昔日點滴，「我和哥哥的合作不是幕前、而是幕後。2000年和郭富城合作電影《小親親》，導演邀請哥哥教我做戲，他好有效率，教了我幾場重頭戲，而他一撻即着，幫我們想了小細節，所有事好全面。如果當年和哥哥合作不是幕後、而是幕前，不是拍戲而是合唱這首歌，會否更好呢？」