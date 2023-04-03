唐唐獻聲：死亡唔係終結 城城激讚哥哥：真正舞台王者

■周慧敏感謝哥哥生前提攜。

■靚靚和哥哥的回憶搞笑又珍貴。

■Chilam跳舞時相當投入。

■古巨基深情一曲，感動觀眾。

■久未露面的張衛健唱《一片痴》、《為你鍾情》等金曲。

■譚耀文與鍾柔美、詹天文等聲夢歌手勁歌熱舞一番。

張國榮《繼續寵愛．二十年．音樂會》前晚在紅館舉行，一眾歌星齊現身表演，壓軸嘉賓郭富城大讚哥哥是他心目中真正的舞台王者，無人能代替。哥哥摯愛唐鶴德則以錄音獻聲悼念，開心大家仍然很愛錫哥哥，並藉音樂會一起回憶哥哥的真、善、美。今年是一代巨星「哥哥」張國榮離世20周年，前日（4月1日）是哥哥死忌，多個紀念活動均聚集大批「哥迷」參與悼念，當中焦點落在兩個打對台的群星紀念音樂會上，分別是哥哥生前好友陳淑芬（陳太）在紅館舉行的《繼續寵愛‧二十年‧音樂會》，以及環球唱片在會展舉行的《想張國榮致敬音樂會》。陳太前日下午拜神時哽咽直言不怕被比較：「我們所有人都是出心！」靚靚拖兩位張生勁幸福周慧敏、張智霖（Chilam）、袁詠儀（靚靚）、李幸倪、陳松伶等前晚亮相紅館演出，全晚亦穿插一班巨星包括梁朝偉、劉嘉玲、吳君如、古天樂、許冠傑等的錄音聲帶，分享他們與哥哥的昔日點滴。靚靚與哥哥多次演情侶，笑指曾有人因此呷醋，又回憶在《金枝玉葉》上映時，自己與哥哥及Chilam食完飯走到戲院看觀眾反應，不諱言當時覺得自己是全世界最幸福的女人，因為左右手都拖着張先生，即引來觀眾大叫，亦搞到Chilam唱《左右手》時要忍笑，最後更唱到甩咀，Chilam就最難忘麻將枱上的哥哥，大讚對方牌品好及對人很好。唐唐懷念哥哥真善美城城以壓軸嘉賓身份亮相，跳唱《Monica》即掀起高潮，之後他指向天空及送上飛吻，並回憶1986年入行做第1個騷就有幸與哥哥合作，更慶幸曾為他伴舞，大讚哥哥對dancer很好、毫無架子，令自己深受感染，是他心目中真正的舞台王者，無人能代替：「佢成日笑住叫啲dancer俾心機，我真係有俾心機！雖然過咗咁多年，相信全球歌迷都好錫Leslie！」音樂會完結前，熒幕播出哥哥與摯愛唐唐的合照，唐唐則以錄音獻聲：「古人有一句說話：『死而不亡者壽』，原來死亡並唔係一個終結。被遺忘嘅，先至係。好幸運，哥哥喺佢呢20幾年嘅演藝生涯裏面，佢演過好多令人印象深刻嘅角色，唱過好多動人心弦嘅歌曲，亦都留底咗好多姣、靚、型、寸嘅舞台表演，呢啲都成為咗我哋嘅集體回憶。」並代表哥哥多謝大家，希望大家藉此機會一齊回憶哥哥的真、善、美。