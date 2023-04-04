■坂本龍一女兒坂本美雨昨日在節目中公佈父親死訊。

■中谷美紀指恩師坂本龍一，終在痛苦中得到解脫。

■坂本龍一曾於電影《戰場上的快樂聖誕》中，與大衛寶兒結緣後成為知交。

■與坂本龍一合演《戰場上的快樂聖誕》的北野武，留言指只剩下他一人。

日本殿堂級音樂大師坂本龍一上月28日病逝，終年71歲，各界紛紛留言悼念，包括舊拍檔北野武、徒弟中谷美紀、隊友細野晴臣等，北野武慨歎《戰場上的快樂聖誕》拍檔已逝，只剩他一人。坂本龍一晚年一直與癌魔搏鬥，2014年7月曾被診斷罹患咽喉癌，2020年6月再公布罹患直腸癌，癌細胞更已擴散到多個器官，延至上月28日離世。他與前妻矢野顯子所生的女兒坂本美雨，昨日在其主持的電台節目，再親自報告父親的死訊。坂本龍一的得意弟子兼與他曾傳緋聞的中谷美紀，撰長文悼念恩師，又回顧與坂本龍一的相知相遇：「在迷茫的10多歲時，教授演奏的美麗旋律和隱藏的雜音，像走進黑暗的一縷光明一樣拯救了我。」她並將恩師跟巴赫、貝多芬、莫札特等媲美，承諾會將坂本龍一的音樂作品延續下去。曾與坂本演出電影《戰場上的快樂聖誕》的日本名導北野武，亦悲痛表示：「我的震驚與哀傷無法用言語形容，《戰場上的快樂聖誕》的導演大島渚死了，大衛寶兒（David Bowie）也死了，坂本龍一也死了，拍檔走了又走，只剩下我一人。」曾與坂本合組樂隊YMO的隊友細野晴臣，前晚於電台節目播出歌曲《Be A Superman》，悼念坂本及1月離世的另一隊友高橋幸宏。女星吉永小百合上月26日，為坂本擔任音樂監製的東北青少年交響樂團音樂會演出，仍隔空為缺席的坂本打氣。曾與坂本合作電影《巴黎戀愛寫真》的著名編劇北川悅吏子、音樂人小室哲哉、布袋寅泰、涉谷慶一郎、樂隊GLAY主音TERU、韓團BTS成員SUGA、RM、J-HOPE等都留言向坂本致敬。