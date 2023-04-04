熊黛林激罕素顏出鏡 皮膚透白發光

現年42歲的熊黛林（Lynn）在2016年與郭可頌結婚後，誕下一對雙胞胎女兒Kaylor同Lyvia，而保養得宜的她，仍維持完美身形，不時於社交網大晒纖腰和馬甲線。Lynn近年愛玩小紅書，日前她拍片與網民分享養生之道，透露平時會飲紅豆湯及阿膠漿口服液，以保養皮膚。

片中見Lynn以全素顏出鏡，皮膚緊緻零毛孔，透白到發光，狀態極佳，非常清秀，但不少網友亦將焦點放在Lynn鼻子上，指其鼻比平時上鏡更大更圓潤，是嫁入豪門的福相。