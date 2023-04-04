黃庭鋒被力捧受寵若驚 林鈺洧心急想拍劇

港姐林鈺洧及黃庭鋒出席無線明珠台記者會，庭鋒是TVB高層樂易玲點名力捧的小生之一，他說看到報道感到受寵若驚好開心，希望在工作上表現到最好。他稱暫時未收到工作通知，6、7月期間可能返內地參與節目，趁這段時間練好普通話。他指上次主持北京冬奧節目，因天氣比較凍，身體狀態不好而暈倒，要加緊練好體能。



同場的林鈺洧透露，私下跟老師學普通話改善咬字發音，最初學普通話因為經常接受普通話訪問，她發覺自己思考方面比較慢，而且咬字不太清晰，直言為返內地發展作準備，若有機會便要捉緊。對於港姐季軍梁超怡率先加入劇組拍劇，她稱替對方開心，同時自己也心急，無論劇集及綜藝節目主持都想嘗試。

