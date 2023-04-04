粉絲反擊「脫粉潮」撐偶像 AL肉麻冧神徒 姜濤忍腳痛唱跳

■On仔指很開心收到歌迷的訊息，向他分享不開心的事。

■姜濤忍痛為西九音樂節壓軸演出。

■AL與新一批舞蹈員已合作過5次。

姜濤和Anson Lo（盧瀚霆AL）前晚在西九音樂節壓軸演出，二人的粉絲一早聚集場外，設應援位置讓粉絲們排隊拍照。AL獲父母冒雨捧場，他見到現場神徒合照力撐，不怕肉麻親口向大家道謝。姜濤腳傷康復9成但走路時仍拐及面露痛楚，直言要繼續努力減磅，對於有指脫粉，他認為更多犀利人來港是好事。盧瀚霆受訪時表示很掛念父母，本不想雙親冒雨到場，但二人因久沒看他台上演出而堅持來，「永遠見到家人支持，無論有多緊張也沒事。知道神徒依然不離不棄支持，很感謝他們。近日我有更大感覺，大家支持我的力度很大，所以用我的方法將歌唱好些，表達同樣愛他們，真正支持不怕肉麻，發自內心想講便講、肉麻便肉麻。」AL用新一批舞蹈員，他表示已合作過5次，未確定組成自己的跳舞班底。AL要為《12怪盜》開工，重疊兩部戲，但他派定心丸：「期表是開一星期休息一天，（頂不住？）不會，今日好乖食了一碗飯和飲了三樽水，肯定有健康狀態才來。」他透露在《12怪盜》首天開拍便拍打戲。姜濤走路時仍拐，面露忍痛樣，他卻稱沒事，腳傷已康復九成。至於減磅情況，他稱會繼續努力，沒計過減了多少，只想不停減。他透露《12怪盜》已圍讀完，12子平日少時間聚，好開心趁拍戲相聚，又自爆有打戲，對新嘗試感興趣。談到第11胎《Dummy》未完成要再完善，但也想在現場讓大家看他想表達甚麼。對於MIRROR脫粉潮，姜濤說：「一定有，希望觀眾看多些不同國家的人表演，可督促我們不足之處，就算有犀利的人來也好，一齊學習一齊進步。」此外，他承認推出個人品牌，已在日本完成產品拍攝，或於本月公佈。而陳健安（On仔）就聯同R.O.O.T一起演出，還首次現場演唱新歌《繼續繼續》鋼琴孤獨版。