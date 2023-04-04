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湯洛雯預告年底行禮 婚後照拍咀戲

2023-04-04 列印
■靚湯透露，與馬明想在東南亞舉行小型婚禮。
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馬國明今年元旦向女友湯洛雯（靚湯）求婚成功，二人計劃今年結婚，但一直未公佈婚期，日前靚湯在社交網疑漏口風，被指暗示春季拉埋天窗。昨日她穿桃紅色裙出席商埸活動，表示正籌備婚禮，她沒有經驗，但就計劃舉行小型婚禮，並打算親自設計，不請婚禮統籌師幫手。

靚湯被追問婚期時透露，婚期在年底，但未必公開，由於她與馬明怕熱，不想行禮時大汗疊細汗，小型婚禮舉行地點想在東南亞。問到去日本旅行是睇場？她笑言不說。至於婚後會否少拍親熱戲？她說沒有約法三章，而且電視尺度不會太誇張，以前她亦拍過激情戲，kiss戲她沒問題，反而抗拒被摸。
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