宴請近千人 楊受成送6位數人情 陳家樂豪娶連詩雅 花300萬搞早晚婚宴

重手利是■向來出手闊綽的英皇娛樂老闆楊受成博士，送上6位數大利是「娶新抱」。

有頭有面■跟劉青雲及林峯拍過《神探大戰》，兩人有頭有面，人情唔會封得少。

天王駕臨■陳家樂同偶像劉德華合作拍過電影《掃毒2》及《金手指》，婚宴應該預埋劉天王一份。

天價人情■陳家樂日前跟陳偉霆相遇，他向對方索取1,200萬人情。

長輩擔心■陳家樂嫲嫲都好擔心孫新抱過瘦，搞壞身子就唔好啦。

我見猶憐■Shiga為做完美新娘減肥減到見骨。

排場十足■上周陳家樂過大禮畀Shiga，排場十足。

送出喜帖■過完大禮後，陳家樂、連詩雅嘅喜帖已陸續送出。

陳家樂與連詩雅（Shiga）將於本月24日舉行婚禮，兩人於上周過大禮，海味、生果及嫁喜禮餅等晒冷式疊到人咁高，金器更厲害，除了超大金豬牌、金飾套裝、鑲鑽玉石吊墜外，還有7對巨型龍鳳手鐲，每對至少兩両，其中兩對更加是「流星錘」size。據知，除了過大禮排場十足令準陳太極有面子外，準新郎還豪花近300萬，於5星級瑰麗酒店（Rosewood）舉行盛大浪漫婚宴，還分日、夜兩場宴請近千親友。而老闆楊受成博士更送上一封6位數大利是為陳家樂的世紀婚禮「補底」。採訪：娛樂組上月26日，陳家樂和連詩雅進行傳統婚前過大禮儀式，家樂表示自己是英皇珠寶婚嫁系列代言人，所以結婚當然要幫襯返英皇珠寶，公司亦都好好，畀咗個超優惠價。由於英皇娛樂老闆楊受成好錫陳家樂，為賀愛將小登科，半賣半送金器唔在講，更早已豪送一封塞滿6位數銀紙，勁厚的超級大利是（超過10萬元）人情！早晚5星婚宴請近千人得到楊老闆的火山級溫暖贊助，陳家樂的婚宴愈搞愈大，由原本計劃只請180人，激增至近千人，故婚宴要分早、晚兩場，下午以西式自助餐款待朋友；至於隆重的中式晚宴，主要留給親戚、摰友、長輩及重要人物。據知瑰麗酒店午宴自助餐正價最低消費每位$1,500；晚宴未計最低消費，小ballroom就30萬起跳；大ballroom收費90萬以上，每席最平要3萬元，不過，藝人幫襯往往會得到額外靚價，午宴自助餐位位減300元。另外，音響、投影機、婚禮主題的餐桌擺設、場地佈置等動輒至少過10萬，如需海量鮮花價錢另議，單係佈置上花費百萬都唔出奇。陳家樂為締造畢生難忘時刻畀Shiga，唔介意使多少少錢搞百萬完美婚禮。唔知係咪budget太大，日前陳家樂毫不客氣地向內地「吸金王」陳偉霆索取1,200萬人情，好搞笑。準新郎帶笑表示：「其他（人）正常得㗎嘞，你就……」在旁關智斌幫口話：「公價1,200（蚊）！」陳偉霆反問：「1,200（蚊）係人民幣定港幣？」豈料陳家樂竟獅子開大口：「你就1,200萬都冇所謂啦！」心痛準陳太病態式減肥據知，陳連婚宴將宴請合作過的歌手、演員、藝人、廣告客戶、Shiga的音樂監製、作曲填詞人、TVB、演唱會高層，兩家老闆楊受成、種星堂鄒世龍、男女家的同事如謝霆鋒、陳偉霆、關智斌、蔡卓妍、衛詩雅、湯怡、周柏豪、梁諾妍、黎紀君，閨密陳自瑤、黃翠如等參加婚宴。一對新人見婚期快到開始緊張，Shiga最擔心安排不當，她接受本報電話訪問時說：「原來真係比想像中太多嘢要處理，好感恩喺籌備婚禮過程中我哋冇乜拗撬，好多事佢都交畀我處理，我亦會問佢意見，大家溝通得好好。」至於陳家樂最心痛Shiga為咗做完美新娘病態式減肥，瘦到見骨，連媽媽同嫲嫲都好擔心佢過瘦。當然，老人家最怕新抱仔搞壞身子，因為都想快啲抱孫。