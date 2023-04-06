余香凝閨房親熱俾囡囡「喊」停 黃又南賣樓苦主 想到日本泰國置業

■戲中又南和Jennifer俾囡囡撞破好事，場面好搞笑。

■兩人首演夫妻，仲有個5歲囡囡，一家三口寄住外母毛舜筠家。

■Jennifer同老公想親熱時，試過俾囡囡突然喊搞到無晒癮。

■電影中Jennifer本是空姐，要着制服誘惑老公又南絕對唔難。

■Jennifer想在35歲前，買樓送媽咪。

■《死屍》作為「大阪亞洲電影節」開幕電影，早前又南聯同導演何爵天出席。

黃又南和余香凝（Jennifer）在電影《死屍死時四十四》首次合作演夫妻，戲中兩人牀上大玩制服誘惑被囡囡撞破，Jennifer笑言現實曾試過類似情況。電影以香港人為層樓可以去到幾盡作主題，兩人就分享各自買樓計劃。採訪：杜杜 攝影：Stanley髮型及化妝：Henry Tse@BigCstyling（又南）、Ken Hui@Artify lab（Jennifer）、Melody Chiu（Jennifer） 服裝：agnes b（又南）、iBLUES@iblues_official又南跟Jennifer在圍讀時才初次見面，男方以為女方好慢熱，結果好快便熟絡。又南說：「第一次攞劇本同佢傾就有反應，佢好易話為好好傾。」兩人話題由車到小朋友都可以雞啄唔斷，Jennifer說：「佢好鍾意講嘢，我又鍾意聽人講嘢，有次轉場時我哋喺度等，一傾就傾咗個幾鐘，總之每次喺度等我哋都會傾一餐。」講到戲中兩人大玩制服誘惑，他們異口同聲話買制服好難，Jennifer笑言：「去買時，店員會話『你咪余香凝』，哈哈！」又南提議：「我都係幫人買啫！近期拍緊部戲要呀！哈哈！」至於戲中被囡囡撞破好事，Jennifer原來都試過類似情況，「試過乜都未開始就聽到囡囡喺房或者廳喊，其實咁樣乜嘢氣氛都唔會有㗎嘞！哈哈！」Jennifer想35歲前買樓送媽咪對於香港人置業難處，Jennifer暫時未經歷，但有目標35歲前上車，「我想買層樓畀媽咪，等佢住得近我哋啲，方便上嚟睇小朋友，o依家就快30歲，都想35歲上到車，真係要開始儲錢，唔好再網購唔覺意買好多嘢。」而又南買樓經歷就絕對慘痛，「啱啱入行同家姐個前度兩家人一齊買，我嗰時仲同發展商握晒手攞折扣，但嗰時樓價太高，賣出去都蝕20萬，但堅持等多半年我就可以賺400萬，所以我算係『燈神』嚟，o依家如果有錢都想買層樓畀媽咪等佢安心，但個巿好波動會睇定啲先，我家姐姐夫喺沖繩都買咗樓，我都會考慮喺日本或者泰國買。」