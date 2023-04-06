咸素媛炒作離婚新聞被轟無恥

46歲韓國女星咸素媛前日突宣佈跟細18歲內地富二代老公陳華離婚及退出娛樂圈，原因是受不了網民攻擊老公與家人，還祝福老公可以找一個年紀相近、門當戶對的另一半。不過她公佈離婚6小時後，被發現在IG與老公合體直播帶貨，還不時稱讚老公在內地人氣高，跟她離婚之說完全不相符。



咸素媛在直播表示：「正在幫陳華準備內地的節目時，聽說韓國那邊出了新聞，來（開直播）安撫大家。」她再稱最近陳華收到很多內地電影、節目的片約，網絡個人節目也很紅。內地傳媒問陳華離婚一事，他表示：「離婚後仍是一家人。」韓國及內地網民認為2人靠離婚炒作新聞，真的很無恥。