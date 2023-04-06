《死屍》演員拖地谷戲鄭中基要推介朋友睇足44次

毛姐問在場觀眾會看多少場？觀眾回應會看44次，她大讚觀眾乖巧。鄭中基則希望觀眾一個傳一個，將此好戲介紹給朋友看足44次。
Edan則表示：「希望大家鍾意這部電影，每次都欣賞不同的屋企角色，A、B、C、D室的鄰舍已經可以看4次。」
部份內地女子以遊客身份入境，實質賣淫，油麻地淪為重災區。光天化日下，街頭巷尾有不少操普通話的中年女子公然拉客，街坊飽受滋擾。有區議員指出，企街賣淫達到氾濫程度，不少良家婦女被誤當賣淫，亦有嫖客遭人偷去...
2023-04-06
法國總統馬克龍昨午乘坐專機抵達北京，開始其就任法國總統後第3次訪華。馬克龍表示歐洲決不能讓俄羅斯成為唯一與中國進行對話的國家。同時，歐盟委員會主席馮德萊恩亦於同日抵達北京，今日會與馬克龍和國家主席習近...
2023-04-06
英皇查理斯三世的加冕儀式將於五月六日在倫敦西敏寺舉行。白金漢宮公開邀請函式樣，其中一大亮點，是卡米拉正式被稱為皇后。儀式將邀請約2000名賓客，美國總統拜登獲邀，但將由第一夫人吉爾代表出席。白金漢宮公...
2023-04-06
一手市場氣氛持續，由新地、會德豐地產及恒基發展的西營盤KENNEDY 38，昨日錄得雙破頂成交，一個頂層特色戶以3223.8萬售出，呎價高見4.05萬。西營盤KENNEDY 38昨日售出的單位，位於3...
2023-04-06
美團（3690）早前表明進軍香港，據悉準備工作或已到最後階段，並已於前日（4日）舉辦首場送遞員簡介會。美團回應查詢時表示，將會以獨立於美團、全新的外賣品牌在港發展，預計新品牌會在今年上半年或更快時間推...
2023-04-06
法乙球隊FC安納西繼續其法國足總盃神奇之旅，今晚4強主場挑戰法甲圖盧茲。安納西於8強靠互射12碼爆冷淘汰法甲勁旅馬賽，連續3輪憑極刑大戰晉級韌力十足，加上其射手迪安沙夏狀態火熱，今晚有信心射破圖盧茲大...
2023-04-06
Gin Lee（李幸倪）去年約滿環球，坦認曾經擔心同掙扎，更想過做獨立歌手，最後於年初宣佈簽約英皇重新出發。因為被網民嫌人又悶歌又悶，入行14年的她決心求變，打算拍真人騷同搞好社交平台同fans拉近距...
2023-04-06
香港開關，內地旅客入境遊玩，受到港人歡迎，但亦有少數害群之馬來港，令人生厭。有網民指出，近期多個地區均見到俗稱「企街」的妓女，肆無忌憚向男途人兜搭，部份妓女向年長嫖客下手，過去兩天便發生五宗女子搶金鏈...
2023-04-06
第九場三班一二○○米。噸位小的馬跑谷草會比沙田好，就像近期在谷草千二打開今季勝門的「超音鼠」，過往未嘗渡江之前以沙田千二最首本，可是今季首次轉谷即勝，而且並非賺形勢，終發現谷草才是最合發揮。今次推介的...
2023-04-06