《死屍》演員拖地谷戲鄭中基要推介朋友睇足44次

■一眾演員推地拖為電影上映增勢。

黑色喜劇電影《死屍死時四十四》前日（4月4日）正式上映，監製錢小蕙、導演何爵天、毛舜筠、鄭中基、呂爵安（Edan）、柳應廷等於前日下午4時44分，在尖沙咀舉行謝票啟動儀式，各人手持地拖向前推4次，示意將《死屍死時四十四》票房推向高峰，又敲鑼打鼓，吶喊助威。毛姐問在場觀眾會看多少場？觀眾回應會看44次，她大讚觀眾乖巧。鄭中基則希望觀眾一個傳一個，將此好戲介紹給朋友看足44次。Edan則表示：「希望大家鍾意這部電影，每次都欣賞不同的屋企角色，A、B、C、D室的鄰舍已經可以看4次。」