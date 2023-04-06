尤雅難忘香港魚蛋粉

台灣第一代玉女歌手尤雅到新城電台，接受薛家燕訪問，談到專程由美國波士頓來港演出於9日舉行的九展演唱會，尤雅表示今次會唱《萬水千山總是情》等廣東歌，笑指很難唱，她透露會有香港歌手做嘉賓，問是否她很欣賞的容祖兒？她指未能透露，大讚新一代都很棒，更希望請家燕姐一齊登台。



尤雅沒來港7年，難忘以前下飛機便去吃魚蛋粉，由啟德機場回台灣也要提早到機場吃魚蛋粉，她這次也想把握時間去吃潮州菜。問到香港站之後的下一站，尤雅表示回美國前經台灣順道探望在當地的家人，但未安排在台灣表演。