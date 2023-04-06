被嫌悶決心求變 跟軒仔學運作IG Gin Lee想玩真人騷呼籲素顏都冇問題

■Gin Lee簽英皇後推出第一首歌《Dum Dum》走韓式跳唱風，給觀眾帶來驚喜。

■Gin Lee講得出做得到，在社交平台玩吓直播送禮，出po亦活潑咗，仲識玩hashtag。

■2011年來港發展的Gin Lee，開心12年來歌迷一直支持。

■Gin Lee只參與過一次真人騷，就是《聲夢傳奇》出任導師。

■疫情期間Gin Lee跟家人分隔兩地，所以她決定安排父母來港定居。

■Gin Lee很快融入新公司，早前跟藝人同事齊出席活動。

■已開過一次紅館個唱的Gin Lee，當然希望繼續有機會。

■舊公司約滿後，Gin Lee返老家馬來西亞休息。

Gin Lee（李幸倪）去年約滿環球，坦認曾經擔心同掙扎，更想過做獨立歌手，最後於年初宣佈簽約英皇重新出發。因為被網民嫌人又悶歌又悶，入行14年的她決心求變，打算拍真人騷同搞好社交平台同fans拉近距離，仲開到口想拍戲。 採訪：杜杜 攝影：Stanley 髮型：EveChiu@w work shop化妝：NatalieSoo@ndnco 服裝：CLAUDIE PIERLOT、SANDRO場地：The Crown@英皇駿景酒店Gin Lee坦言約滿環球前有段日子相當忐忑，一路考慮續約與否，「嗰段時間好糾結，大家又合作咗好長時間，如果真係要突破，可能要換一個新嘅環境。」不過當時她冇想過放棄歌唱事業，「真係有諗過唔同嘅可能性，但係我最想做嘅都係歌手，係我擅長同埋鍾意嘅嘢。」做慣模範生唔敢曳曾考慮做獨立歌手的Gin Lee，相對10年前首度約滿公司淡定得多，「呢個十字路口唔係第一次經歷，10前年同今次分別都幾大，當然都有掙扎同不安，但係多咗啲信心，10年前真係一個新人，冇公司真係以後冇得再唱，但10年後都累積咗啲嘢，驚冇得行落去個擔憂少好多。」喜愛分享的Gin Lee退休後想做歌唱老師，「希望透過分享，幫到其他人提升唱歌造詣。」Gin Lee簽英皇後第一首歌《Dum Dum》，無論曲風同形象都有很大轉變，原來她決心求變，推動力來自網民的留言，「話『好悶呀，歌又悶人又悶』，我真係有咁悶咩？！哈哈！熟識我嘅朋友會見到我好玩嘅一面，但我唔可以再咁慢熱，o依家會提自己活潑啲開心啲，唔好咁驚，可能過去多顧慮。」她所指的顧慮源自從小到大都是模範生，好怕行差踏錯，「我由細到大唔係做風紀就係做班長，通常都係領導角色，慣咗好多嘢要穩陣，唔可以出錯，無形中特別謹慎，但係我唔可以再咁乖。」結婚先公開另一半為了擺脫又乖又悶的Gin Lee，向來愛計劃的她，決定不再刻意規劃未來的音樂路，不再給自己任何框框，「好想搵唔同嘅可能性，千祈唔好太穩陣，我明確想突破，突破就係要捨棄一啲令我好舒服嘅嘢。」Gin Lee一直恨拍喜劇做打女，簽英皇後有望下年實踐目標，「喜劇係好大挑戰，好笑亦唔係咁易嘅事，想試吓自己得唔得，武打都想，我細個學過跆拳道，希望下一步會做，o依家有機會亦有資源同配套去做，但我唔想太貪心，今年目標想出4至5首歌，時間放喺做音樂先。」為了拉近跟觀眾距離，Gin Lee決定豁出去乜都試，首先嘗試跟娛圈IG王張敬軒學嘢，努力在社交平台跟fans有更多互動，公開自己最真實一面，簡單嚟講即係貼地啲，「乜嘢真人騷都可以，素顏都冇問題，傻啲唔緊要，o依家嘅我偶包可以放低先。」以往Gin Lee的私生活只會提及家人，感情事相當低調，有傳她跟圈外有米男友感情穩定，未來這方面會否更透明？「如果只牽涉自己，當然乜都可以講，會影響其他人生活，會比較小心啲。」她不排除到結婚時才會公開另一半，但剛簽約的她，承認婚期要等幾年，「呢幾年想好好把握機會，公司畀咗好多支持同資源我，令我嘅歌唱事業更上一層樓，所以要將多啲精力擺喺事業上。」