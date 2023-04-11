首執導劇集《和解》連登仔勁Buy 趙善恆拍到暴瘦驚訝Ivy So識爆肚

■連登仔勁Like開足13個po討論劇情。

■大量「蘇蝦」好有心機，cap晒圖share。

■恆仔認為Ivy演出絕對不似新人，對她有讚冇彈。

■恆仔跟小花拍拖10年，分手仍能做朋友。

■恆仔雖然身兼《和解在後》的導演和主演壓力大，但亦拍得好開心。

■ToNick早前到英國舉行3場演唱會，見到很多舊雨新知，令恆仔很感動。

樂隊ToNick主音趙善恆（恆仔）首次執導兼主演的ViuTV劇《和解在後》勁受連登仔歡迎，播出兩星期已開13個po（截稿日前）討論劇情，每個po都過1001，大量「蘇蝦」（蘇雅琳（Ivy）Fans名稱）實時齊講劇情又不斷上載偶像的cute爆cap圖，又狂讚故仔過癮拍攝手法亦有新意，為了這個第一次壓力大到暴瘦的恆仔應該飲得杯落。早前，恆仔跟譚杏藍（小花）結束10年情，不願多講的他認同前度的「一世朋友論」。採訪：杜杜 攝影：朱偉彥髮型及化妝：Joanne@Starry Avenue恆仔稱執導劇集跟電影比較是另一種困難，最大分別是周期更長，所以壓力大到難以想像，更拍到暴瘦，「我撞到阿朗（陳健朗），佢啱啱都搞咗部劇，我問佢點佢都係話瘦囉！雖然嗰時我日日食劇組飯盒，又燒味又盛，但愈拍愈瘦，真係唔知啲能量去咗邊，食極都瘦，有段時間佢哋叫我睇醫生，大家睇劇應該都會留意到我有時肥啲有時凹凹哋，但係拍完正常生活就冇嘢。」同小花係一世朋友對於女主角Ivy的表現，不論是導演還是拍檔身份，恆仔都對她讚不絕口，「我覺得佢話自己第一次拍劇係講大話，佢一定係拍過好多劇，如果唔係一定係上一世拍過好多劇，因為佢好快就入咗個角色，好快就熟習片場環境。作為拍檔係好有壓力㗎！我演出經驗多過佢，但係見到佢演得咁好，咁就弊啦！哈哈！」Ivy仲叻到恆仔同岑珈其一齊爆肚都應對到，「初頭佢都唔識得反應，但試過幾次，佢唔單止接到仲識得自己都爆肚O添！」早前恆仔和小花宣佈結束10年情，小花更指與恆仔會做一世朋友，男方亦很認同，「關係係好難得，其他就唔講嘞！」問到將來會否再跟圈中人拍拖，恆仔就話：「再諗啦！呢啲順其自然，暫時都係工作先。」恆仔的工作計劃除了戲劇，當然也包括ToNick的音樂工作，「完成英國3場演唱會後，嚟緊會計劃再去其他地方演出，暫時未透露得住，遲啲再同大家講。」