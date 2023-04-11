■2人在8日行程中，行到腳跛咁滯。

■行仔全程豁出去大聲叫賣。

■2人在有限旅費中，亦可以玩得開心。

■施焯日去到第5日，唔小心跌親整損手。

■他們用190台幣可以搵到咁大間屋住，好驚訝。

■2人被猴子毀掉鴨肉，令他們大為沮喪。

以拍攝不同類型旅遊節目馳名的J2（82台），昨晚起推出首個實境拍攝旅遊節目《見步行步 台灣篇》，並由兩名各有特色的J2er—「迷惘擔當」施焯日（Arthur）及「Hyper擔當」蔡景行（行仔）擔任主持。與其說是旅遊節目，《見步行步》更似實境真人騷，兩位主持需根據製作組訂立的一連串規則，在指定的8日時間內，由高雄前往台北指定地點，中間必須橫跨及涉足台灣8個不同城市。兩位主持每日只能使用製作組分發的1,000台幣（約250港元），當中除包括了食宿費，就連交通費也包括在內，難怪兩位主持都「難為了家嫂」般為慳錢搲爆頭。雖說製作組沒規定前往城市的方法，但Arthur透露由於「旅費」有限，故此2人步行居多，顧名思義「見步行步」。另外，2人每日還必須額外挑戰一個大任務，失敗的話將不獲准前往下一個城市！在體力、時間及 budget相當有限的情況下，Arthur與行仔行程依然豐富，玩勻海陸空之餘，更在製作組安排下賣港式雞蛋仔賺盤川，行仔全程豁出去大聲叫賣。慘被猴子搶鴨肉在播放的頭兩集，2人甫落機即被製作組強行「開始拍攝」，完全不知就裏的2人，在沒有劇本及任何資訊的情況下開始「喪行」之旅。2人首個任務是挑戰「豪華海景野餐」，除了尋找合適景點及食物已行到腳跛，其間更遇上猴子小偷將2人辛苦得來的鴨肉「毁掉」，令2人要「返回起點重新出發」。Arthur受訪時坦言，沒有想過拍節目可以咁free：「唔好話對白，連劇本都冇。」Arthur更以3個W形容是次經驗：「完全就係Who am I, Where am I同埋What am I doing？去旅行又好似唔係，拍節目又好似唔係。」