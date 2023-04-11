《中年好聲音》唔要做鹹魚

■《中年好聲音》的收視愈升愈有。

■一班評判對各參賽者都會提供中肯的評語。

■《第41屆香港電影金像獎頒獎禮》將在16日舉行。

下星期日（16日）是關乎全香港市民的大日子，就是發放第1期消費劵，筆者身邊朋友已諗定如何運用。未想好亦不打緊，同日獎門人曾志偉安排一集《獎門人開心消費感謝祭》，讓大家邊欣賞節目，邊提供平靚正貨品，開懷大笑之餘為觀眾提供購物靈感。記得上次3月3日舉行的《獎門人Ladies First感謝祭》，3日銷售額達到650萬元，今次加上消費券效應，不難再創佳績。同日舉行還有在文化中心舉辦的《第41屆香港電影金像獎頒獎禮》。一年一度影壇盛事，不少人都想親臨現場觀摩，造就有心人在網上，以2000到3000元，兜售頒獎禮入場券牟利，金像獎大會已經速發聲明澄清，應該無礙頒獎禮為付出過汗水及辛勞的電影人，頒發一年的成績表。談到電影，它感人方程式當中，最常見的情節莫過於「逐夢」，為追尋理想不計付出勇往直前。其實當晚就有一場電影橋段般的活生生例子，會在無線電視台發生，講的是《中年好聲音》。追夢不分年紀一班年過35歲，年紀最大的有71歲的歌手，為追尋夢想參賽。不要笑他們「臨老」還發明星夢，周星馳在電影《少林足球》都講過「人如果無夢想，同條鹹魚有咩分別」。一班參賽者就係不想做鹹魚，因此義無反顧在觀眾面前獻唱。要知道一班「一把年紀」的參賽者，要放下面子，接受一班評審當面批評，需要多大的勇氣。在16日當日《中年好聲音》會緊接《獎門人》在晚上9點半播出。當晚7位參賽者會進行最後一輪淘汰，選出6人參加稍後進行的決賽。到這一地步筆者認為勝負已不太重要，回想他們為理想付出過的努力，足以無負今生。每人背後正就是一套感人電影的真實題材。他們當中有來自街頭的歌手、有人為參賽辭工、有落選《新秀歌唱大賽》而耿耿於懷、亦有為圓亡父遺願的參賽者。儘管參賽理由不同，背後都是一段有血有淚故事，向着同一信念進發。TVB堪稱造夢王國尤記得去年10月《中年好聲音》第1輪面試，報名人數逾3000人，最後選出100人出賽，到11月27日首集播出，在7天跨平台有18.8點收視，就知道這個構想有多成功。往後收視節節上升，到10強打後階段，收視更屢次成為每周榜首，近期造出最高收視24.3點的佳績，逾156萬觀眾收看。誠如節目的口號，參加者「向夢想再出發」，同時證明無線電視是一處造夢的王國，理想同才華絕不會被埋沒。