晚年受腎衰竭折磨 妻證死訊 吳耀漢離世享年83歲

■吳耀漢與吳嘉龍出席《如珠如寶》首映禮活動，太太及吳嘉龍女友均現身捧場。

■吳嘉龍與父親吳耀漢感情一直好好。

■吳耀漢在《五福星》系列中的角色，好搶鏡。

■吳耀漢戲路縱橫，在《靈幻先生》中的角色深入民心。

■吳啟華留言悼念表舅父吳耀漢離世。

■馮淬帆在社交網發文，對好友逝世好傷感。

曾演出《五福星》系列的著名影星吳耀漢昨日離世，享年83歲。吳耀漢近年身體出現不少毛病，曾因心臟血管栓塞要做手術，其後患上嚴重腎衰竭，腎功能只剩約一成，需要每日洗肚4次。吳耀漢太太其後亦證實丈夫死訊，她以英文短訊回覆傳媒，坦言為事件感到不幸，家人對此悲痛欲絕，希望大家給予他們私人空間。據知吳耀漢的家人接到醫生通知到醫院見吳最後一面，其後吳耀漢心臟停止，最後醫生簽紙確認死亡。吳耀漢太太以英文短訊回覆傳媒，證實丈夫死訊，家人對此悲痛欲絕，希望大家給予他們私人空間。吳耀漢生前患有嚴重腎衰竭，每日要洗肚4次；心臟血管更曾因栓塞要做手術，並有聽力衰退問題，只餘下約3成，兩邊耳都需要戴助聽器。吳耀漢死訊傳出後，吳啟華於社交網留言，「還記得小時候我們一家人去看您第一部電影《一支光棍走天涯》的首映禮，當時您已經是我們的偶像，感謝您一直以來對我媽的幫助和照顧，表舅父，一路走好！」不少網民才知道二人原來是親戚，對此感到驚訝。《五福星》系列奠定笑匠地位曾與吳耀漢合作《五福星》系列的馮淬帆在社交網發文說：「驚聞吳耀漢辭世，不勝傷感！老哥是我當年在香港極少數有感情的朋友，想不到已無再聚之緣！李察老哥；一路好走，願你在天上永享安樂！」而苗僑偉（三哥）表示看報道得知對方離世並感歎表示：「沒辦法啦……年紀大身邊很多朋友離去……已好化，睇開啲……平時很少見他，近年更少，因沒開工又疫情。合作最多是《五福星》系列電影，都20多年前的事了。」三哥指吳耀漢是一個好好先生，好專業，可惜生老病死是必經階段，對方都80多歲了，也是一個解脫，希望他去另一個快樂世界，希望他家人節哀。談到合作難忘事，三哥說：「吳耀漢好幽默風趣，當年和他、三毛（洪金寶）、曾志偉、馮淬帆開工笑餐死，好開心輕鬆。」志偉在電話中透露吳耀漢對他在電影路上很大幫助，「1976年我仍是龍虎武師，拍《一枝光棍走天涯》時，麥嘉說我繼續做也不是辦法，不如試做編劇，我由這部戲轉做編劇，同Richard合作，他在英國讀電影所以同香港演員的演法不同，用好多肢體語言，是冷面笑匠，以不笑令人笑是他的特色。」二人在《五福星》系列長久合作，由《福星高照》到《最佳福星》，志偉形容5個人似過了一段特別人生，「試過全日拍不到一個鏡頭，大家都忍不到笑！」而2017年拍《救殭清道夫》，是志偉跟吳耀漢最後一次合作，「疫情已沒見面，今朝聽到都不開心，好好朋友，2017年當時他仍健康、健談。」出身大家庭惟受欺負吳耀漢是九龍巴士及九龍殯儀舘的創辦人之一吳海霖的兒子，雖然吳耀漢出身於大家庭，但他是二房中最年幼的孩子，7歲時候生母已去世，自此由大媽負責照顧，在16個兄弟姐妹中，他曾表示經常遭到欺負，15歲更被送到英國的寄宿學校。長大後吳耀漢回流返港工作，70年代加入TVB為《雙星報喜》做創作，其後再開始幕前工作，80年代，吳耀漢參與福星電影系列，與洪金寶、馮淬帆、秦祥林、苗僑偉、曾志偉和岑建勳等合作無間，其後憑《奇謀妙計五福星》和《飛越黃昏》兩次提名香港電影金像獎最佳男主角。直至1989年，周梁淑怡邀請吳耀漢加盟亞視，開拍香港首個偷拍整蠱節目《吳耀漢攪攪震》，節目推出後大受歡迎。到1996年，吳耀漢舉家移居英國，從此過半退休生活。兒子吳嘉龍同為影星熱愛演戲的吳耀漢，間中仍會參與演出，曾在英國電視劇集《The Bill》飾演一名便利店老闆，2013年復出接拍電影《殭屍》。吳耀漢與外籍妻子Susan於1965年結婚，兩人先後育有三女一子，其中兒子吳嘉龍亦同為影星，曾參演不少電影，但其3位女兒包括吳瑞鶯、吳素兒及吳瑞珊則非圈中人，鮮有公開露面。