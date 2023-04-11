晚年受腎衰竭折磨 妻證死訊 吳耀漢離世享年83歲

據知吳耀漢的家人接到醫生通知到醫院見吳最後一面，其後吳耀漢心臟停止，最後醫生簽紙確認死亡。吳耀漢太太以英文短訊回覆傳媒，證實丈夫死訊，家人對此悲痛欲絕，希望大家給予他們私人空間。吳耀漢生前患有嚴重腎衰竭，每日要洗肚4次；心臟血管更曾因栓塞要做手術，並有聽力衰退問題，只餘下約3成，兩邊耳都需要戴助聽器。
吳耀漢死訊傳出後，吳啟華於社交網留言，「還記得小時候我們一家人去看您第一部電影《一支光棍走天涯》的首映禮，當時您已經是我們的偶像，感謝您一直以來對我媽的幫助和照顧，表舅父，一路走好！」不少網民才知道二人原來是親戚，對此感到驚訝。
《五福星》系列奠定笑匠地位
曾與吳耀漢合作《五福星》系列的馮淬帆在社交網發文說：「驚聞吳耀漢辭世，不勝傷感！老哥是我當年在香港極少數有感情的朋友，想不到已無再聚之緣！李察老哥；一路好走，願你在天上永享安樂！」
而苗僑偉（三哥）表示看報道得知對方離世並感歎表示：「沒辦法啦……年紀大身邊很多朋友離去……已好化，睇開啲……平時很少見他，近年更少，因沒開工又疫情。合作最多是《五福星》系列電影，都20多年前的事了。」三哥指吳耀漢是一個好好先生，好專業，可惜生老病死是必經階段，對方都80多歲了，也是一個解脫，希望他去另一個快樂世界，希望他家人節哀。談到合作難忘事，三哥說：「吳耀漢好幽默風趣，當年和他、三毛（洪金寶）、曾志偉、馮淬帆開工笑餐死，好開心輕鬆。」志偉在電話中透露吳耀漢對他在電影路上很大幫助，「1976年我仍是龍虎武師，拍《一枝光棍走天涯》時，麥嘉說我繼續做也不是辦法，不如試做編劇，我由這部戲轉做編劇，同Richard合作，他在英國讀電影所以同香港演員的演法不同，用好多肢體語言，是冷面笑匠，以不笑令人笑是他的特色。」
二人在《五福星》系列長久合作，由《福星高照》到《最佳福星》，志偉形容5個人似過了一段特別人生，「試過全日拍不到一個鏡頭，大家都忍不到笑！」而2017年拍《救殭清道夫》，是志偉跟吳耀漢最後一次合作，「疫情已沒見面，今朝聽到都不開心，好好朋友，2017年當時他仍健康、健談。」
出身大家庭惟受欺負
吳耀漢是九龍巴士及九龍殯儀舘的創辦人之一吳海霖的兒子，雖然吳耀漢出身於大家庭，但他是二房中最年幼的孩子，7歲時候生母已去世，自此由大媽負責照顧，在16個兄弟姐妹中，他曾表示經常遭到欺負，15歲更被送到英國的寄宿學校。
長大後吳耀漢回流返港工作，70年代加入TVB為《雙星報喜》做創作，其後再開始幕前工作，80年代，吳耀漢參與福星電影系列，與洪金寶、馮淬帆、秦祥林、苗僑偉、曾志偉和岑建勳等合作無間，其後憑《奇謀妙計五福星》和《飛越黃昏》兩次提名香港電影金像獎最佳男主角。
直至1989年，周梁淑怡邀請吳耀漢加盟亞視，開拍香港首個偷拍整蠱節目《吳耀漢攪攪震》，節目推出後大受歡迎。到1996年，吳耀漢舉家移居英國，從此過半退休生活。
兒子吳嘉龍同為影星
熱愛演戲的吳耀漢，間中仍會參與演出，曾在英國電視劇集《The Bill》飾演一名便利店老闆，2013年復出接拍電影《殭屍》。
吳耀漢與外籍妻子Susan於1965年結婚，兩人先後育有三女一子，其中兒子吳嘉龍亦同為影星，曾參演不少電影，但其3位女兒包括吳瑞鶯、吳素兒及吳瑞珊則非圈中人，鮮有公開露面。