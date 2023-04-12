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AL Band仔造型孖Dear Jane首度合唱

2023-04-12 列印
■Anson Lo以band仔造型示人與Dear Jane合唱。
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「教主」盧瀚霆（Anson Lo, AL）2月推出今年首支跳唱歌《MONEY》，MV已破840萬點擊。最近教主邀Dear Jane合唱rock爆版，大玩band sound，將《MONEY》改頭換面，未出過band sound歌的教主也感興奮，不僅以band仔造型示人，連台風都rock爆。

雙方首度合作，教主獲Dear Jane大讚好有潛質做band仔，形容他是「被跳舞耽誤的band仔」。教主更自爆家姐是Dear Jane粉絲，聽到他和Dear Jane合作也不敢置信，他也坦言沒想像過。
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