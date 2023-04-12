宣佈退出VIXX Ravi逃兵役判監2年

韓國男團VIXX出身的歌手Ravi早前被爆涉利用假病歷，逃避兵役，昨日他出庭受審，遭判處兩年監禁。Ravi現身法院時，一路低頭，僅向傳媒細聲表示對不起。他在庭上辯稱，自己是為了公司才那樣做，因為當時他是公司的收入支柱，不過疫情打亂工作行程，如果要延遲履行合約，就會與當兵時間重疊。為了不想違約，就選擇逃兵，如今他非常後悔。其公司昨宣佈Ravi正式退出VIXX。