姜濤早機飛新加坡開工 姜糖天未光送行

■10多位「姜糖」聞風而至，在特別通道旁守候。

「人氣王」姜濤將於本月30日踏入24歲，去年受腳傷的他終於在上周重踏舞台，並宣佈推出新歌《Dummy》及個人品牌等多個計劃。迎接忙碌4月的姜濤，工作接連不斷，暫未能停步享受生日，繼上月到日本拍攝後，昨早再次啟程前往新加坡工作。姜濤於昨天清晨時份乘保母車抵達機場，雖然天仍未亮，但仍有十多位「姜糖」聞風而至，在特別通道旁守候，姜濤在經理人陪同下現身，穿灰色衞衣的他拉起帽子並戴上口罩，腳步輕快踏入機場禁區，有粉絲祝他一路順風，姜濤則揮手回應。