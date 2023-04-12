陳欣妍被翻炒「進化史」霸氣維護 沈震軒搣甩TVB文化 做人唔再扮嘢

巴打好冧■Shirley身材豐滿兼樣貌甜美，好多巴打好冧佢。

愈嚟愈靚■有網民翻出Shirley舊照，大讚她是最成功整容女藝人。

情侶搵錢■沈震軒跟未婚妻合體拍內衣品牌廣告，大晒健碩身材。

否認有錢■Sammy揸辣跑拍片，解釋只係工作需要。

珍藏玩具■Sammy屋企收藏唔少模型「玩具」。

專業器材■Sammy大晒屋企專業健身器材，被網民指炫富。

最後作品■《超能使者》是Sammy在TVB的最後一套劇集。

極速彈起■2020年，陳欣妍在ViuTV節目《美女郊遊遊》中，着三點式行山引死唔少連登仔。

39歲沈震軒（Sammy)今年內迎娶細10年，憑着三點式主持節目《美女郊遊遊》彈起的陳欣妍（Shirley），喜慶事惹來酸民玩考古，再翻炒Shirley的「五官進化史」，仲mean爆留言難以想像兩人的「結晶品」會唔會走晒樣？對於此類網上攻擊，入行18年的Sammy霸氣地以「雞鴨論」回應：「入行聽得最多係『娛樂圈嘅男做鴨；女就做雞』你覺得係咪係囉。」 採訪：方騫平 場地：Amelia Hong Kong沈震軒和陳欣妍首次以情侶檔姿態拍廣告，兩人為配合內衣品牌豁出去，奉旨影火辣辣親熱相，準夫妻又經常做直播，跟網民互動講吓兩性關係，Sammy坦言想同女友合體搵錢。他強調自己並非大家想像中咁有錢，只屬比上不足比下有餘，之前出po炫富晒400萬辣跑、晒健身器材又歎紅酒，全港網媒炒晒車，其實係廣告嚟嘅。由未婚妻供應零用Sammy認為大把圈中人較他富有，開健身室是跟朋友合資，「如果網民認為我晒健身器材係炫富，咁個個喺網上show食物都係炫㗎！同一樣嘢啫，經營社交網就係咁，可能大家見我買嘅嘢，香港人較少有，喺佢哋角度覺得我富咪富囉。」有報道指陳豪送超過200萬名牌包包畀陳茵媺，Sammy好贊成，因為女友都支持他花唔少錢買「玩具」：「所以我有幾多錢就畀幾多錢Shirley買包包，多有多買少有少買，如果買唔起就同佢講『等我賺多啲先！』因為我都想佢喺適當場合襯吓衫，靚靚哋行出嚟。尤其喺娛樂圈，女藝人擁有10個8個名牌包包好正常。」他更堅持男人要錫老婆或女友，要令身邊女人開心有運行，happy wife happy life！否則會蝦死你，有乜要求都唔得。問到可會擔心好快冇晒錢？他表示唔怕：「我哋都相信吸引力法則！而且我o依家乜都有，冇乜消費意欲，每個月只係同佢攞返少少零用錢，其他都畀晒佢消費。」被抨擊唔會少忽肉對於Shirley被指五官係宇宙大進化，更有網民刻薄留言「唔知仔女會點嘅樣？！」Sammy沒好氣說：「其實冇所謂，直接啲講我都係香港人，聽得最多係『娛樂圈嘅男做鴨；女就係做雞；嗰個有錢唔知撈乜，一定係俾人包。』你覺得係咪係囉，唔使解釋。其實大家喺網上只係吹吓水，所以做人要放開啲，以前我做人比較嚴肅，但俾屬雙子座嘅Shirley感化，因為佢個人好chill，反而會安慰返我話『冇所謂喎，又唔會少咗忽肉，最重要我哋知發生乜事咪得，演員一定會俾人標籤，全部都care咪死？』」40歲要做返個男人拍拖5年，Sammy從Shirley身上學會take it easy：「佢令我個人放鬆咗，改變晒人生態度，以前TVB嗰套文化好聽叫pro，唔好聽叫假，有好多嘢要遵守，唔聽話要照肺，o依家簽咗英皇娛樂唔需要咁，快40歲仲扮乜嘢呀？不如做返男人要做嘅嘢。」他重申，跟女友互相支持最重要，仲提大家謹記：happy wife happy life！