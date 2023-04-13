恆仔靠食「大辣」米線開聲 Ivy So怕拍檔被喊打刪咀戲

■愛吃辣的恆仔與Ivy好鍾意譚仔的新米線湯底。

■面對兩款特飲，恆仔與Ivy表現興奮。

■恆仔畀Ivy超過110分，冧到她笑不攏嘴。

■恆仔父親離世，他表示一早已有心理準備。

■Ivy自爆與柯煒林原本有咀戲，但最後删了。

譚仔雲南米線（譚仔）自去年推出花椒重慶酸辣湯底後深受粉絲喜愛，昨日載譽歸來之餘，還加上全新配料推出期間限定「豬皮豬軟骨花椒重慶酸辣湯米線」，更找來人氣劇《和解在後》男女主角趙善恆（恆仔）與COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）試食，令一向喜愛食辣的兩人也感興奮。恆仔與Ivy昨日到中環譚仔試食米線及兩款特飲「菠蘿味無糖可口可樂」、「水蜜桃味愛玉冰」，兩人甫見新品已表現興奮，恆仔更在拍照時忍不住咬了一啖豬皮，Ivy則指去年食過這款米線後便念念不忘，為了今次試食更特別節食了數天。Ivy跟恆仔受訪時表示平常也喜歡食辣，雖然只是「3小辣」，但也食到流鼻水，而想放鬆及舒服時則會食中辣。至於無辣不歡的恆仔則指平常食中辣，有特別日子、錄音前需要開聲或心情不好時則會選擇食大辣，因為食完出汗、人會舒服點，而兩人平時通常會點雞肉和菜等食物，感覺健康點，Ivy更笑指以後唱歌前要嘗試食辣開聲。Ivy感激粉絲愛錫支持提到Ivy在新劇中的演出獲得網民讚賞，她表示有留意，很開心及多謝大家喜歡劇集，自己看的時候也很感動。問到第一次演出會否有壓力？她指壓力是源自於大家都愛錫她，所以會想如何可以再進步及要努力學習，至於劇中的喊戲也被讚，Ivy透露拍時老師有給予意見：「我覺得將感情擺喺對手度，演得幾舒服。」提到劇中與柯煒林有很多親暱戲份，搞到粉絲指要「買起」對方，Ivy即自爆本來與對方有咀嘴戲，但拍攝現場對方就刪減了該戲，不過仍然有情侶感覺。恆仔拍劇似自殘多過自肥身為編、導、演的恆仔對Ivy的表現給予超過110分，大讚她表現自然，更指日後若再開戲的話會預對方，但要先看她是否有期。對於網民指他拍劇找女主角是「自肥」，恆仔就指自肥不是用這個方法，因拍劇真的很辛苦，「我形容是『眾肥』，大家也想看Ivy，所以是大家都開心！」又指最長試過拍攝15小時以上，所以是自殘而不是自肥。此外，恆仔爸爸因病離世，他表示早有心理準備，現在會先處理事情後才處理心情。