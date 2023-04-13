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捲入MV抄襲風波後首現身 袁劍偉明日發聲明交代事件

2023-04-13 列印
■Anson Lo在花姐陪伴下開工。
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由袁劍偉執導的英皇電影《盜者》昨日首日於香港開工，亦是他捲入梁詠琪演唱《停一停•心呼吸》MV抄襲風波後首度現身。袁劍偉表示事發後一直跟指控他的團隊及梁詠琪溝通，並積極了解，希望大家有一個和解方案，將於本周五（明日）正式發聲明交代事件。袁劍偉強調事件向好方向發展，並表示不會重拍MV。

呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo）昨日清早已經進行拍攝，中午2時一行多人轉場地到太子花園街一個唐樓單位取景，吸引大量鏡粉聞風而至，只見Edan以一身藍色西裝配白恤衫上陣，而教主則穿上便服，以牛仔褲配藍黃色外套示人。直至下午約5時半，Anson Lo在花姐及半百「神徒」護送下離開，沿途向粉絲揮手，笑容滿面，相當親民，而神徒們亦趁機會向教主打氣叫他「加油」。■Edan吸引大批粉絲圍觀。
■Edan吸引大批粉絲圍觀。
■袁劍偉指不會再重拍MV。
■袁劍偉指不會再重拍MV。
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