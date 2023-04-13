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港台追頒顧嘉煇榮譽大獎 湯寶如無意再簽唱片公司

2023-04-13 列印
■湯記透露兒子想到外國升學。
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湯寶如（湯記）、區瑞強等出席「十大中文金曲」記者會，席上公佈本屆頒獎禮特設「廣播九十五周年金曲榮譽大獎」，頒給樂壇教父顧嘉煇。

湯記被問到在樂壇多年可感到這頒獎禮追不上潮流？她稱沒留意，因自參與第20屆頒獎典禮後便脫離樂壇頒獎禮，她指每個媒體各有標準，但都是支持廣東歌。追問她今屆大熱流行歌也未必能入圍？湯記說：「沒辦法，樂壇少人出歌，新人要慢慢來，因與我們當年有唱片公司力谷不同，他們要在自己平台努力宣傳。」

湯記笑指不會再簽唱片公司，難得自由可以揀鍾意做的事。另談到兒子已16歲，向她高呼面對國際預科文憑試辛苦，打算去外國升大學，她笑言不會不捨，指兒子現在也少理她，要看演唱會便找她買票。■港台將向已故樂壇教父顧嘉煇頒發榮譽大獎。
■港台將向已故樂壇教父顧嘉煇頒發榮譽大獎。
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