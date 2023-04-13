■Gin Lee自爆當年曾暗戀靚仔學長。

Gin Lee（李幸倪）今年第2首派台作品《單戀這件小事》昨日推出，新歌有別於她以往曲風，是首甜甜的R&B情歌。過去多演繹慘情歌的Gin解構歌曲由來，原來是應fans所求，「好多fans都好想聽我唱多啲R&B嘅歌，所以今次特別揀呢個style。」說到單戀，Gin亦分享了自己的單戀小故事，讀書時期喜歡上一個靚仔又有才華的學長，自以為毫不浪漫的Gin，因為學長而親手製作小禮物，每每見到對方喜歡的東西，都會買下並不署名地偷偷寄給他，期望有日對方會猜到自己是送禮人，「通常鍾意人嘅時候，我嗰個狀態會囉囉攣，每一日都會好想同佢message、講電話，我真係好識講電話，可以講十幾個鐘，哈哈，煲電話粥係我嘅強項！」