說到單戀，Gin亦分享了自己的單戀小故事，讀書時期喜歡上一個靚仔又有才華的學長，自以為毫不浪漫的Gin，因為學長而親手製作小禮物，每每見到對方喜歡的東西，都會買下並不署名地偷偷寄給他，期望有日對方會猜到自己是送禮人，「通常鍾意人嘅時候，我嗰個狀態會囉囉攣，每一日都會好想同佢message、講電話，我真係好識講電話，可以講十幾個鐘，哈哈，煲電話粥係我嘅強項！」
自爆單戀小故事 Gin Lee愛煲電話粥
說到單戀，Gin亦分享了自己的單戀小故事，讀書時期喜歡上一個靚仔又有才華的學長，自以為毫不浪漫的Gin，因為學長而親手製作小禮物，每每見到對方喜歡的東西，都會買下並不署名地偷偷寄給他，期望有日對方會猜到自己是送禮人，「通常鍾意人嘅時候，我嗰個狀態會囉囉攣，每一日都會好想同佢message、講電話，我真係好識講電話，可以講十幾個鐘，哈哈，煲電話粥係我嘅強項！」
夫婦拍檔 夢想成真 6店獲米芝蓮推介 兩姊妹涼皮上榜
《香港澳門米芝蓮指南2023》公佈6間食店打入推介榜，其中「兩姊妹涼皮有限公司」店主Emma，為了照顧初生女兒，毅然放棄空姐工作，機緣巧合下接手經營一間重慶涼皮小店，起初不太順利，大廚不幹，幸得任甜品...
2023-04-13
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強調要「堅定靈活開展軍事鬥爭」 習近平視察南部戰區海軍 促提高戰力捍衞領土主權
國家主席習近平周三到南部戰區海軍視察調研，他在聽取南部戰區海軍有關工作匯報後發表重要講話，強調要深化練兵備戰、加快轉型建設、全面提高部隊現代化水平。習近平強調，要堅持從政治高度思考及處理軍事問題，堅定...
2023-04-13
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聯合國譴責暴行 緬甸軍政府空襲反對派村莊 80人死政變以來最嚴重殺戮
緬甸軍政府周二空襲中部一個村莊，造成至少80人喪生，死亡人數恐進一步上升至超過100人。這是軍政府自2021年政變以來，最嚴重的殺戮之一。受襲村莊是實皆省甘布魯縣的帕茲吉鎮（Pa Zi Gyi），距離...
2023-04-13
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啟德大埔焦點新盤快推售
由6大發展商包括恒基、會德豐地產、華懋、新世界、中國海外、帝國集團合作發展的啟德海灣半島項目天瀧昨日上載樓書，首批將以招標方式推售；新地旗下大埔白石角University Hill亦於24小時內上載樓...
2023-04-13
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騰訊恐遭減持瀉5% 恒指挫175點成交縮
市場觀望美國3月通脹數據，恒指輕微低開3點後，其後在重磅科網股拖累下，低見20236點，跌249點，尾市跌幅收窄，收報20309點，跌175點，成交金額縮減至1080億元。騰訊（700）大股東Nasp...
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戴巴拿着火必殺飛燕諾 「馬」到功成
不是冤家不聚頭，羅馬上季才於歐協聯決賽擊敗飛燕諾捧盃，今季兩軍又於歐霸8強狹路相逢，今晚首回合先於飛燕諾主場上演。兩軍歷來3次於歐戰碰頭羅馬保持不敗，前鋒保羅戴巴拿近日又「着火」，此子今晚勢領首都狼吞...
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金像獎前夕群星齊揀「死前必翻睇電影」 影帝張繼聰嚴選爆喊科幻神作
第41屆香港電影金像獎頒獎禮將於周日晚（16日）舉行，本屆競爭相當激烈，為緩和氣氛，特別搵嚟憑《窄路微塵》首奪最佳男演員，亦是金像獎大熱影帝的張繼聰，膽拖一眾TVB、ViuTV藝人、導演及資深演員，嚴...
2023-04-13
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新加坡樓價 高處未算高
執筆時我剛在新加坡完成物業展銷會，這次主要銷售日本全幢物業，反應非常好，新加坡人對投資敏銳度之高實在無話可說；事實上，他們在投資上向來積極，追求高回報，不太計較成本，或許是因為本來新加坡的樓價和物價都...
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田泰安起孖封王捧盃
昨晚谷草舉行九場賽事，唯一錦標是五陵會鑽禧挑戰盃，結果由「亞洲籐王」捧走，鞍上人田泰安另贏「自然力量」，此外還取得三亞一季，並於第八場後提前成為騎師王。練馬師王方面，韋達憑「樂加福」和「量化歡騰」起孖...
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