閃現《Marvel隊長2》預告 朴敘俊長髮造型惹負評

■片中Marvel隊長聯手「Marvel家族」對付敵人。

韓國男神朴敘俊自從宣佈會演出Marvel電影《Marvel隊長》續集《The Marvels》後，令fans非常期待。電影將於今年11月上映，前晚預告片出爐，朴敘俊首度曝光「1秒」，不過其穿上戰衣的長髮造型，似乎令網民不太滿意。有指朴敘俊在戲中飾演的外星王子Yan，是「Marvel隊長」貝兒娜森的老公，在漫畫中Yan是音樂星球Aldana的王子，不用言語，而是以唱歌方式進行交流，暫未知此設定在戲中有否更改。預告中，朴敘俊只是舉起長劍高呼，閃現了1秒。網民表示「一個連栗子頭也能剪得好看的男星，居然還有駕馭不了的造型！真有你的迪士尼！」還有「還我朴敘俊」等留言，相當搞笑。