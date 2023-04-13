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金像獎前夕群星齊揀「死前必翻睇電影」 影帝張繼聰嚴選爆喊科幻神作

2023-04-13 列印
張繼聰
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        第41屆香港電影金像獎頒獎禮將於周日晚（16日）舉行，本屆競爭相當激烈，為緩和氣氛，特別搵嚟憑《窄路微塵》首奪最佳男演員，亦是金像獎大熱影帝的張繼聰，膽拖一眾TVB、ViuTV藝人、導演及資深演員，嚴選死前必翻睇電影，笑片、愛情片、法國片及港產片乜都有，睇吓有冇你哋嘅心水。（另外，篇幅所限，詳細版請登入《星島頭條》APP。）　
採訪：杜杜、方騫平 撰文：廖思慧電影︰《星際啟示錄》（Interstellar）　　「我諗死前一定好恐懼，一定好驚，心裏面有啲好爛嘅戲，睇到一半就好想快啲死，解決咗死前嘅恐懼，就例如……我梗係唔會講邊套啦， 正面啲，揀《Interstellar》，講緊宇宙嘅維度，愛啦，喺我嘅信念裏面，人死咗唔係真係死咗，只係肉身嘅完結，靈魂嘅旅程係不滅嘅，睇得明你又有啲啟發，就唔會驚死，只係出發去另一個階段，睇完套戲就上機，去第二度玩，係咪好正先？」
電影︰《星際啟示錄》（Interstellar）　　「我諗死前一定好恐懼，一定好驚，心裏面有啲好爛嘅戲，睇到一半就好想快啲死，解決咗死前嘅恐懼，就例如……我梗係唔會講邊套啦， 正面啲，揀《Interstellar》，講緊宇宙嘅維度，愛啦，喺我嘅信念裏面，人死咗唔係真係死咗，只係肉身嘅完結，靈魂嘅旅程係不滅嘅，睇得明你又有啲啟發，就唔會驚死，只係出發去另一個階段，睇完套戲就上機，去第二度玩，係咪好正先？」
梁祖堯
梁祖堯
電影︰《霧地異煞》（The Mist）        「突然出現啲濃霧，啲霧入面有怪獸，成班人困喺超市出唔到去，一出去就會死，超市入面出現咗個小社區，有唔同宗教唔同性取向嘅人，呢套超級好睇，好精采嘅演技同劇本，我成日會翻睇，每一次睇都會得到唔同嘅嘢。」
電影︰《霧地異煞》（The Mist）        「突然出現啲濃霧，啲霧入面有怪獸，成班人困喺超市出唔到去，一出去就會死，超市入面出現咗個小社區，有唔同宗教唔同性取向嘅人，呢套超級好睇，好精采嘅演技同劇本，我成日會翻睇，每一次睇都會得到唔同嘅嘢。」
吳煒倫
吳煒倫
電影︰《天使愛美麗》（Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain）        「當年心情唔好睇呢套戲，睇完出嚟覺得個世界美好咗，個衝擊力對我嚟講係好大，因為呢套真係一套好美麗好善良嘅戲，原來世界真係有美好一面。」
電影︰《天使愛美麗》（Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain）        「當年心情唔好睇呢套戲，睇完出嚟覺得個世界美好咗，個衝擊力對我嚟講係好大，因為呢套真係一套好美麗好善良嘅戲，原來世界真係有美好一面。」
趙善恆
趙善恆
電影︰《玩轉身前事》（The Bucket List）        「講兩個身份地位好唔同嘅人都要面對死亡，兩個喺醫院識咗之後，發覺大家都有啲嘢好想做，逐個剔走想做事項，好感人嘅戲，臨死前好啱睇。」
電影︰《玩轉身前事》（The Bucket List）        「講兩個身份地位好唔同嘅人都要面對死亡，兩個喺醫院識咗之後，發覺大家都有啲嘢好想做，逐個剔走想做事項，好感人嘅戲，臨死前好啱睇。」
林嘉欣
林嘉欣
電影︰《首演之夜》（Opening Night）        「John Cassavetes所有電影都好值得睇，好少資源就拍到一啲當時美國電影見唔到嘅嘢，佢好鍾意哄得鏡頭好埋，睇到演員嘅表情同心理狀態，點樣慢慢轉移，好精采。佢同太太Gena Rowlands有套作品叫《Opening Night》，講一個做話劇嘅酗酒女演員，一開場好震憾，全程用hand-held 拍攝。」
電影︰《首演之夜》（Opening Night）        「John Cassavetes所有電影都好值得睇，好少資源就拍到一啲當時美國電影見唔到嘅嘢，佢好鍾意哄得鏡頭好埋，睇到演員嘅表情同心理狀態，點樣慢慢轉移，好精采。佢同太太Gena Rowlands有套作品叫《Opening Night》，講一個做話劇嘅酗酒女演員，一開場好震憾，全程用hand-held 拍攝。」
馬國明
馬國明
電影︰《小丑》（JOKER）及《華爾街狼人》（The Wolf of Wall Street）        「每一場戲每一個演員，每一句對白，都build up個主角，營造佢嘅character，作為演員遇到咁嘅角色，等同中六合彩。」
電影︰《小丑》（JOKER）及《華爾街狼人》（The Wolf of Wall Street）        「每一場戲每一個演員，每一句對白，都build up個主角，營造佢嘅character，作為演員遇到咁嘅角色，等同中六合彩。」
陳豪
陳豪
電影︰《時光倒流70年》（Somewhere in Time）        「好感動嘅電影，為咗呢部戲去學鋼琴，識彈呢首歌，亦係我咁鍾意呢部戲嘅原因。」
電影︰《時光倒流70年》（Somewhere in Time）        「好感動嘅電影，為咗呢部戲去學鋼琴，識彈呢首歌，亦係我咁鍾意呢部戲嘅原因。」
王浩信
王浩信
電影︰《真人Show》（The Truman Show）        「睇得好開心，有笑有淚，講一個人喺被創造世界裏面，完全唔知自己嘅世界被創造，好多cam拍住佢，係人生悲劇，劇本嘅衝突同創意都好強，亦有好強烈嘅諷刺性同戲劇性，占基利當時拋低咗之前一貫嘅演出模式，好值得睇。」
電影︰《真人Show》（The Truman Show）        「睇得好開心，有笑有淚，講一個人喺被創造世界裏面，完全唔知自己嘅世界被創造，好多cam拍住佢，係人生悲劇，劇本嘅衝突同創意都好強，亦有好強烈嘅諷刺性同戲劇性，占基利當時拋低咗之前一貫嘅演出模式，好值得睇。」
Babyjohn
Babyjohn
電影︰《真的戀愛了》（Love Actually）        「死前必睇嘅戲一套就夠，因為已經臨死，好多嘢要做唔好剩係睇戲，套戲好開心，因為臨死嘞，感受返愛幾咁溫暖，亦可以重新去擁抱屋企人，係電影最重要嘅信息，第二係捉緊眼前可以做到嘅嘢，盡做。」
電影︰《真的戀愛了》（Love Actually）        「死前必睇嘅戲一套就夠，因為已經臨死，好多嘢要做唔好剩係睇戲，套戲好開心，因為臨死嘞，感受返愛幾咁溫暖，亦可以重新去擁抱屋企人，係電影最重要嘅信息，第二係捉緊眼前可以做到嘅嘢，盡做。」
強尼
強尼
電影︰《尋找快樂的故事》（The Pursuit of Happyness）        「呢套係真人真事，你好失意好失落嘅時候，睇呢個故事就會覺得，唔係吖，自己唔係咁慘啫，原來有啲人，要攬住個仔瞓公廁，頂住度門咁都捱得過，之後會有好嘅日子，調返轉，自己做少少嘢可以幫到人，改變到人哋嘅生命，所以我好鍾意呢套戲，鍾意得好緊要。」
電影︰《尋找快樂的故事》（The Pursuit of Happyness）        「呢套係真人真事，你好失意好失落嘅時候，睇呢個故事就會覺得，唔係吖，自己唔係咁慘啫，原來有啲人，要攬住個仔瞓公廁，頂住度門咁都捱得過，之後會有好嘅日子，調返轉，自己做少少嘢可以幫到人，改變到人哋嘅生命，所以我好鍾意呢套戲，鍾意得好緊要。」
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