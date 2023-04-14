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「大鼻子情聖」謝勒迪柏度 被13名女性指控性騷擾

2023-04-14 列印
■有報道指謝勒迪柏度曾性騷擾逾13名女性。
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法國調查新聞網站Mediapart報道指逾13名女性，包括一名當年只有17歲的演員，指控74歲「大鼻子情聖」謝勒迪柏度性騷擾，部份指控可追溯到20年前。Mediapart指，謝勒在2004至2022年間上映的11部電影、電視劇的片場或公眾地方性騷擾她們，包括將手放進她們的內褲，觸摸大腿內側、屁股或胸部，再說出不雅言論。

檢察廳辦公室昨日表示尚未接獲新指控，但正在調查謝勒2018年涉嫌性侵法國女星Charlotte Arnould的指控。13名女性尚未正式提告，但其中3人已到司法機關進行筆錄，謝勒透過律師否認所有指控。■謝勒憑《大鼻子情聖》成為國際知名影星。
■謝勒憑《大鼻子情聖》成為國際知名影星。
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