星爺IG粉絲近百萬 玩Q&A：認掛住羅慧娟

■周星馳IG在短短半年間，粉絲人數直逼100萬。

周星馳（星爺）去年10月開設社交帳戶，短短半年已有逾99.8萬追蹤者，粉絲人數直逼百萬。星爺前天玩Q&A答謝影迷，吸逾萬人留言發問，當中有不少切身問題。有人問星爺對已故吳孟達最想說的話，他感觸稱：「I love you，後悔未曾親口表達。」亦有人問他有否掛住羅慧娟，他坦言：「有」。星爺又回答了不少切身問題，有網民問星爺洗完澡後會不會赤裸下體到處走 ？星爺透露：「洗澡前後都會赤裸全身到處走下，但未試過只赤裸下體，經你啟發我返去試下。」當問到鍾意北姑定係陀地？星爺笑言睇價錢，相當搞笑。