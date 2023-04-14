《燈火闌珊》演張艾嘉任達華年輕版 郭爾君 唐浩然 感激前輩幫助演出

■28歲的Alma在演藝學院戲劇系畢業，除演戲亦有個人頻道《Twitch》 。

■29歲的唐記在演藝學院電影電視系畢業，去年加入《試當真》。

■Alma和唐記很感激造型師設計這樣靚的60年代造型。

■Alma和唐記戲中不用學整霓虹燈，兩人都覺得好可惜。

■Alma和唐記在颱風下拍這場天台戲，兩人坦認都驚跌落去。

■戲中張姐和華哥飾演夫妻，華哥為霓虹燈師傅。

郭爾君（Alma）和唐浩然（唐記）在電影《燈火闌珊》分別飾演張艾嘉（張姐）和任達華（華哥）年輕版，兩人接到角色知道跟前輩隔空合作都大表驚驚。雖然張姐和華哥未有親自指導，但都以不同形式幫助後輩演出，張姐在現場更加會以「萬歲」和講爛笑話替他們打氣。 採訪：杜杜化妝：Agnes Yeung 服裝：Sandro場地：Mellow Studio（IG：mellowstudio.hk）Alma因跟導演曾憲寧合作過ViuTV劇《婚內情》，當時她扮演鄧萃雯年輕版，導演覺得她模仿方面有一手，決定再搵她演繹張姐年輕版。Alma當然好開心，原來導演覺得她跟張姐有個特質好相似，「佢會形容我哋鍾意咩都自己嚟，即係凡事親力親為，開心拍到呢套戲，都係我第一套喺戲院上映嘅戲。」張姐溫暖「萬歲」正式演繹時，Alma和唐記都沒有刻意模仿張姐和華哥，反而是兩個前輩令到兩代角色有關連。唐記說：「因為華哥係最尾先入劇組，但有日監製同我講華哥幫角色設計咗個小動作，霓虹燈師傅望到啲字就會手郁郁喺度寫字，呢個動作對我做後生版好有用，因為角色後生已經做緊呢樣嘢，華哥呢個設計係幫助我去圓滿咗個角色。」Alma比較好彩，除了可以現場觀察張姐演繹外，還得到前輩親自幫忙，「我本身有睇戲同片去模仿張姐口音，但拍出嚟監製和導演都覺得未夠，張姐就係世一，佢將我所有對白錄一次等我再學，如果冇佢幫助，未必可以做得咁順利。」到現場拍攝，張姐的親切表現亦令Alma和唐記好難忘，Alma笑言：「我同唐記喺度嗰啲戲，張姐次次都有萬歲，都係一個強心針，小演員心態總會有啲FF（幻想），張姐係咪特別喜歡同錫我哋呢？佢真係好照顧後輩。」其中一場天台戲，打住颱風在高台拍攝，兩人怕有危險都覺得好驚，張姐的表現也令他們很安心，「張姐啲戲好沉重，佢應該好攰好辛苦，但佢都有走嚟同我哋傾偈，問吓我哋點呀，真係令我哋好溫暖。」