唔介意老公容貌曝光 劉心悠被指有咗唔開心

■劉心悠（右）不介意老公（右二）容貌曝光。

劉心悠去年12月31日與圈外男友結婚，昨日她出席婚後首個公開活動，問到現在要稱呼她做甚麼太太時，心悠表示：「我不希望大家叫我乜太，都是叫我劉小姐，我要先問他介不介意我講他的事，要尊重他，（今日出活動沒有先問過他嗎？）我預你們問我BB的事，其實我都未慣做人太太，不知要點做，連見到老爺奶奶都未改到口。」心悠又說婚禮並非想保持神秘，只是無特別去講，並謂不是閃婚，「我們一齊經歷過疫情，（你們如何認識？）朋友介紹，他是香港人，細我幾年，是正常上班族，全家人都很低調，點開始就是因為我們都鍾意木工，他算是我的老師。」講到早前因朋友分享私下聚會的相片而令老公曝光，問到可會介意？她笑說：「我更介意話我有咗！」問到可有生BB大計？心悠表示順其自然。