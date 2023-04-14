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Edan成三料民選影帝 《正義迴廊》奪4獎成大贏家

2023-04-14 列印
■Edan與毛舜筠憑《過時．過節》分別贏得票選影帝與影后。
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第6屆《MOVIE6全民票選電影大獎》昨日公佈得獎名單，首踏電影圈的MIRROR成員呂爵安（Edan），憑《闔家辣》及《過時．過節》兩片成為「票選大獎」史上首位三料影帝，認真巴閉。他表示能夠得獎，是自己好命，在演員道上的開端便遇到好劇本、好角色以及好前輩。

另一MIRROR成員姜濤失落影帝，但他主唱的《風雨不改》作為《阿媽有咗第二個》的主題曲，獲今年票選大獎新增獎項「最佳原創電影歌曲」。

至於「最佳女主角」一獎，由Edan的《過時．過節》好拍檔毛舜筠奪得，去年票房大賣的電影《正義迴廊》，成為大贏家囊括4大獎項，包括「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳女配角」（楊詩敏）及「最佳新導演」。■《正義迴廊》好受觀眾歡迎。
■《正義迴廊》好受觀眾歡迎。
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