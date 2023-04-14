《命案》變身嗜血變態仔 諗計整殘自己 Lokman承認MIRROR 處低潮等反彈：放長雙眼

■Lokman飾演的茶餐廳少東，經常目露凶光。

■為角色Lokman極速減肥，瘦到面都凹晒。

■戲中Lokman嗜血成狂好難演，感恩對手是影帝林家棟。

■Lokman搞笑即席示範，用眼睫毛瞪大眼而冇皺紋方法。

■MIRROR自去年7月演唱會意外後，一直是非不絕。

■早前林俊傑來港舉行演唱會，邀請陳卓賢任嘉賓，綵排後被「彈鐘」又引發連場是非。

■Lokman之前拍《IT狗》「頭巾兵團」都有應援，但《命案》通告好保密，所以零應援，「我都歡迎，但唔好太多次，自己怕會分神，大棚一次就得好似切燒豬咁。」

■平日不用開工，Lokman兩邊手都有戴上水晶鏈。

MIRROR隊長Lokman（楊樂文）在杜琪峯監製、鄭保瑞執導及影帝林家棟主演的MakerVille頭炮電影《命案》中，飾演暗黑茶餐廳太子爺，殘樣躁狂兼嗜血，成套戲keep住目露凶光又要爆粗，為瞪大眼表現自然苦練多時。電影以宿命做主題，Lokman坦言信命間中亦會睇塔羅求安心。對於MIRROR近期負評排山倒海似乎好運已走，Lokman就叫大家放長雙眼等睇他們谷底反彈！ 採訪：杜杜 攝影：朱偉彥 髮型：Seiko Sin@HairCulture 化妝：Giann Cheung@Annie G. Chan Makeup Centre 服裝：Maison Mihara Yasuhiro、Christian Louboutin話晒公司頭炮，擔正的Lokman好緊張，好彩監製朱淑儀一句話令他放鬆，「句說話好勁『你緊張乜嘢啫！畀錢請你拍嗰個都未緊張，幾時到你緊張。』啱喎！咁就拋開咗。」初次跟鄭導合作，他驚訝對方好溫柔，而面對氣場強勁的林家棟，最初亦不敢向他發問，特別是自己也覺蠢的問題，「點樣可以做得好啲呀？係咪好蠢吖！知好蠢但好想問，去到尾先敢問，佢個答案點通咗我『都唔知㗎，信導演啦！你唯一可以做係信導演。』好吖！跟你呢個信導演啦！」速減磅瘦到似唔健康戲中Lokman又瘦又殘，為了形神俱似，就算得一星期都嘗試節食減磅，「想瘦啲凹啲再『岩巉』啲，睇落會再奇怪啲，冇諗住減幾多磅，只想減到睇落去瘦到唔健康。」為將殘樣升級，Lokman連遮暇及粉底都冇用，「淨係化黑眼圈，條眉搣得核突啲，將所有唔好嘅嘢放晒出嚟。」角色經常目露凶光，Lokman在表情管理亦下苦功，「練習點樣擘得對眼大啲，但擘得太大，眉會皺埋額頭會有好多皺紋，我就諗咗個方法，就係利用眼睫毛去擘大，係好抽象㗎！」為清楚表達，Lokman更搞笑地即席示範。「嗱！我o依家係用眼睫毛擘大㗎！係咪冇皺紋！？」相對講對白，Lokman覺得殺戮場面已較易應付，「因為要交代情緒、表達到角色，要唔同層次好難，所以我NG得最多都係對白囉！」角色要爆粗兼食煙，他都零偶包，「粗口都係啲好人性嘅嘢，我喺鏡頭前面冇講啫！唔代表我冇講嘛！食煙都係角色嚟，做演員就唔好諗呢啲，諗太多就會演得唔好，演員就係要赤裸，掉低好多嘢構造返個角色，如果要孭咁重嘢上身，點樣去呈現個角色啫！」信命會睇塔羅戴水晶《命案》以宿命為主軸，對於「一切皆是命，半點不由人」的命題，Lokman相當認同，「我信命，畀你喺呢個位置上，得到同得唔到都係有原因，呢一刻我點解係MIRROR隊長，點解會接到《命案》，都有原因，我信呢樣嘢。」他由舞蹈員到加入MIRROR，一切都是命運安排，「未真正入行時曾經有幾個moment想轉行，當決定嗰刻就會有個大job，又唔得閒幾個月，《全民造星》前又係差唔多要轉，跳舞可能係兼職，轉做幕後跟場，做舞台FM、SM，但咁啱又有個比賽，令我可繼續做呢行。」Lokman自言未算太迷信：「有朋友睇塔羅，我有條手鏈佢穿嘅，通常維修時會睇埋。」他是抱着寧可信其有心態去睇塔羅，「睇完可能會令自己定啲，畀到個信心，好得意，我戴水晶係佢幫到我，定係我覺得佢幫到我而幫到我呢？我嘅自信提升咗，定係佢幫到我提升自信呢？唔理咯！幫到、舒服、『老黎』咪戴住。」不過當有重要事要決定，都唔會一開始就求神問卜，「做落咗先開始問，攞一啲信心，調節吓方向。」去年7月演唱會意外開始，MIRROR的負面新聞愈來愈多，更出現脫粉潮，似乎好運已用完，Lokman對此唔避談，「啲運會轉㗎嘛！成日講八運轉九運啦！冇可能永遠係咁，永遠係咁唔好睇！一定要有高有低，高嗰陣人哋睇你點樣風光，低嘅時候人哋食花生睇你點低，再上返去人哋點睇你谷底反彈，再更加欣賞，我係深信有呢啲周期。」笑問呢位智者係咪叫大家等睇鏡仔谷底反彈？楊隊長答得好有信心，「放長雙眼啦！」