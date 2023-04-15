盛傳4.18拉埋天窗 何超蓮 竇驍 先後飛抵峇里準備婚禮

■大批傳媒清早在機場守候，接近9時終於見超蓮乘坐保母車抵達機場。

■超蓮沒有回應記者提問，只是揮手道別。

■有傳超蓮與竇驍將於本月18日，在峇里島舉行盛大婚禮。

■超蓮在晚宴上和姊姊超瓊合照時扮咀嘴。

■超蓮孖姊姊超瓊和楊紫瓊合照。

■竇驍前日中午已先由內地出發，前往峇里島準備婚禮。

已故賭王何鴻燊三房女兒何超蓮，早前傳出與拍拖近4年的內地男演員竇驍將於本月18日在峇里島舉行盛大婚禮。本報於昨晨在香港機場拍到準新娘超蓮離開香港，飛往峇里島準備出嫁。而準新郎竇驍則比超蓮早一日在內地出發。雖然分道揚鑣，一對準夫妻心有靈犀同穿運動套裝上機，黑白映襯儼如預演婚禮。準新娘超蓮為出席婚禮的賓客安排了3天的峇里島行程，讓所有賓客於17日抵達當地，並於18日出席婚禮及囍宴，隨後於19日乘坐飛機離開峇里島。昨晨超蓮已出發往峇里為婚禮作準備，傳媒一大清早便在機場守候，早上接近9時，終於見超蓮乘坐保母車，抵達機場特別貴賓通道。見身穿一身白色運動套裝，戴上白色帽和灰色口罩的她落車，身邊未見未婚夫竇驍，超蓮右手拿着一罐飲品，左手則拿着護照及手提電話，並由幾位機場人員及航空公司工作人員迎接，一行人走上電梯。記者追上前恭喜準新娘超蓮，問到心情如何？超蓮沒有回答，最後只向在場記者揮手道別。準新郎竇驍低調提早出發至於準新郎竇驍其實比超蓮再早1天，於前日已從內地出發去峇里。有傳媒在內地機場拍到竇驍全身黑色運動套裝，除了戴口罩還戴上眼鏡，打扮樸實低調，但仍被傳媒認出，他拿着護照到航空公司櫃台辦理登機手續後，向禁區閘口方向走去，他一邊向在場傳媒揮手，一邊低頭按電話。前晚高級珠寶卡地亞舉行晚宴，出席嘉賓除了奧斯卡影后楊紫瓊、林青霞，還有賭王千金何超瓊和何超蓮，不過昨晨已飛往峇里島準備婚禮的超蓮於前晚避開傳媒，低調由秘道進入晚宴會場。超蓮一身超低胸純白連身褲盛裝出席晚宴，宴上和胞姊超瓊合照時扮咀嘴，兩姊妹亦有和楊紫瓊合照。